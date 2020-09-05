Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Чайка
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Томь
Алания
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Велес
Футбол. Лига наций
16:00
Македония
Армения
Футбол. Лига наций
16:00
Гибралтар
Сан-Марино
Футбол. Первый дивизион
16:00
Крылья Советов
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Енисей
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Иртыш
Футбол. Лига наций
19:00
Исландия
Англия
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Люксембург
Футбол. Лига наций
19:00
Кипр
Черногория
Футбол. Лига наций
19:00
Эстония
Грузия
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Торпедо М
24
Футбол. Лига наций
21:45
Дания
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Франция
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
11:10 (мск), источник: ТАСС

Сборная Чехии по футболу не сыграет с шотландцами из-за выявленных случаев коронавируса

ПРАГА, 5 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной Чехии не примут участие в матче второго тура группового этапа Лиги наций против шотландцев из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщил журналистам представитель Футбольной ассоциации Чехии Михал Юрман.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:28 MSK, 05.09
Инфицировано1 020 310+5 205
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
23.085.09
Скончалось17 759+110
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
23.085.09
Выздоровело838 126+5 379
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
23.085.09
Инфицировано26 644 009+310 436
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
23.085.09
Скончалось875 168+5 862
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
23.085.09
Выздоровело17 742 576+198 884
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
23.085.09
Источник: AP 2020

Сборная Чехии, по словам Юрмана, в понедельник не выйдет на поле против национальной команды Шотландии. Матч должен был состояться в городе Оломоуц.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В составе сборной выявлены два случая заражения коронавирусом, — отметил Юрман. — Было принято решение не принимать участие в матче второго тура».

В первом туре сборная Чехии победила команду Словакии со счетом 3:1. Встреча состоялась в Братиславе.

Читайте также
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Радулов и Худобин вывели «Даллас» в финал Запада
Стал известен результат теста игроков сборной РФ на коронавирус
До Евро рукой подать. Молодежка России победила болгар в отборе
Стало известно об уходе Емельяненко в «романтические настроения»
Канада 27 лет без Кубка Стэнли — «Ванкувер» вылетел из плей-офф
Уайт отказался признать, что был нокаутирован Поветкиным
Лишенный золота ЧМ легкоатлет из России завершил карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь