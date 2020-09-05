Сборная Чехии по футболу не сыграет с шотландцами из-за выявленных случаев коронавируса
ПРАГА, 5 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной Чехии не примут участие в матче второго тура группового этапа Лиги наций против шотландцев
ПРАГА, 5 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной Чехии не примут участие в матче второго тура группового этапа Лиги наций против шотландцев
Сборная Чехии, по словам Юрмана, в понедельник не выйдет на поле против национальной команды Шотландии. Матч должен был состояться в городе Оломоуц.
«В составе сборной выявлены два случая заражения коронавирусом, — отметил Юрман. — Было принято решение не принимать участие в матче второго тура».
В первом туре сборная Чехии победила команду Словакии со счетом 3:1. Встреча состоялась в Братиславе.