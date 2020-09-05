Назван лучший игрок матча Лиги наций Литва — Казахстан

Исламхан стал автором голевого паса, а сборная Казахстана победила со счетом 2:0. В итоге портал поставил ему оценку 7,8. Капитан сборной Казахстана провел на поле 70 минут, после чего был заменен на Абата Аймбетова. За проведенное время Исламхан 44 раза коснулся мяча, сделал шесть ключевых пасов и выиграл два единоборства.