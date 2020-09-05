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11:16 (мск), источник: Vesti.kz

Назван лучший игрок матча Лиги наций Литва — Казахстан

Портал WhoScored оценил действия игроков в матче Лиги наций между сборными Литвы и Казахстана и назвал лучшим Бауыржана Исламхана, сообщает Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Исламхан стал автором голевого паса, а сборная Казахстана победила со счетом 2:0. В итоге портал поставил ему оценку 7,8. Капитан сборной Казахстана провел на поле 70 минут, после чего был заменен на Абата Аймбетова. За проведенное время Исламхан 44 раза коснулся мяча, сделал шесть ключевых пасов и выиграл два единоборства.

На втором месте — защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, получивший оценку 7,6. Автор первого гола Бахтиер Зайнутдинов получил оценку 7,4, так же, как и Гафуржан Суюмбаев с Сергеем Малым. Забивший второй мяч Исламбек Куат получил оценку 7,2.

Худшим игроком встречи стал нападающий сборной Литвы Федор Черных, получивший самую низкую оценку из всех футболистов, вышедших на поле — 5,8.

Добавим, что 7 сентября в рамках Лиги наций сборная Казахстана сыграет против Беларуси в Алматы.

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Литва
0:2
Первый тайм: 0:1
Казахстан
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