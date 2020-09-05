Исламбек Куат о матче с Литвой: Я два месяца ничего не делал, спасибо за шанс

«Спасибо главному тренеру, что вызвал меня и доверился. Это для меня большая удача, я два месяца ничего не делал, был без клуба. Но то, что я не тренировался, неважно, за сборную всегда играешь сердцем. Игра была равная, в первом тайме мы были чуть-чуть получше, но во втором у них были моменты. Хорошо, что все сложилось и выиграли 2:0. Сейчас отдохнем, будем готовиться и просматривать Беларусь. Спасибо Федерации, что дали мне возможность. Даже если бы я не вышел, просто потренироваться» — сказал после игры Куат.