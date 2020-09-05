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11:24 (мск), источник: Vesti.kz

Исламбек Куат о матче с Литвой: Я два месяца ничего не делал, спасибо за шанс

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат остался доволен результатом матча Лиги наций против Литвы (2:0) и рассказал о своих ощущениях после игры, сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

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Исламбек Куат в победном матче против Литвы вышел на замену на 82-й минуте, а спустя пять минут точным ударом в «девятку» установил окончательный счет на табло.

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«Спасибо главному тренеру, что вызвал меня и доверился. Это для меня большая удача, я два месяца ничего не делал, был без клуба. Но то, что я не тренировался, неважно, за сборную всегда играешь сердцем. Игра была равная, в первом тайме мы были чуть-чуть получше, но во втором у них были моменты. Хорошо, что все сложилось и выиграли 2:0. Сейчас отдохнем, будем готовиться и просматривать Беларусь. Спасибо Федерации, что дали мне возможность. Даже если бы я не вышел, просто потренироваться» — сказал после игры Куат.

Добавим, что в начале года Исламбек Куат перешел в российский «Оренбург» из «Кайрата». Он провел несколько матчей за новую команду в РПЛ, но клуб вылетел из премьер-лиги и по обоюдному согласию стороны расторгли договор. Уже два месяца Куат находится без клуба — к нему проявляют интерес несколько команд российской премьер-лиги. В СМИ в частности писали, что на хавбека претендуют подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор».

Сборная Казахстана по футболу с победы стартовала в новом розыгрыше Лиги наций, обыграв 4 сентября на выезде Литву со счетом 2:0. Следующий матч подопечные Михала Билека проведут в Алматы 7 сентября против Беларуси.

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Литва
0:2
Первый тайм: 0:1
Казахстан
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