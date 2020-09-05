Манчини забыл включить Кьеллини в состав на матч против Боснии
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини
Об этом сообщает Daily Mail.
По его словам, он не удостоверился лично в списке стартового состава, сославшись на уверенность помощника в правильности выбора, а когда увидел в основе Франческо Ачерби вместо Кьеллини, то опешил.
«Когда мне показывали состав, то я был без очков и мне сказали, что все хорошо. Я не заметил, что там был Ачерби, а не Кьеллини», — сказал Манчини.