Тест на коронавирус футболистов сборной России дал отрицательный результат
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Результат тестирования на коронавирусную инфекцию представителей сборной России по футболу отрицательный. Об этом сообщает
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Результат тестирования на коронавирусную инфекцию представителей сборной России по футболу отрицательный. Об этом сообщает
«Вчера перед вылетом в Будапешт члены национальной сборной России прошли очередное, третье по счету тестирование на коронавирусную инфекцию. По итогам тестирования все представители команды здоровы», — говорится в сообщении.
Матч второго тура группового этапа Лиги наций Венгрия — Россия пройдет 6 сентября на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште.