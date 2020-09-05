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12:40 (мск), источник: ТАСС

Тест на коронавирус футболистов сборной России дал отрицательный результат

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Результат тестирования на коронавирусную инфекцию представителей сборной России по футболу отрицательный. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

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«Вчера перед вылетом в Будапешт члены национальной сборной России прошли очередное, третье по счету тестирование на коронавирусную инфекцию. По итогам тестирования все представители команды здоровы», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч второго тура группового этапа Лиги наций Венгрия — Россия пройдет 6 сентября на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште.

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