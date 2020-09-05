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14:43 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед игрой с венграми

ТАСС, 5 сентября. Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги наций против команды Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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Источник: AP 2020

В занятии принимают участие все 26 футболистов, вызванных на сбор. Встреча сборных России и Венгрии пройдет 6 сентября, матч начнется в 19:00 мск.

В матче первого тура, который состоялся 3 сентября, команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова в Москве обыграла сборную Сербии (3:1).

После первого тура группового этапа Лиги наций сборная России занимает первое место в группе, набрав три очка. Венгры, в стартовой игре победившие команду Турции (1:0), также набрали три очка, но располагаются на второй строчке. Россияне находятся выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Турки занимают третью строчку, сербы — четвертую.

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