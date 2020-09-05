Черчесов: Сборная России ожидает бескомпромиссной игры в матче Лиги наций с венграми

Источник: AP 2020

Встреча сборных Венгрии и России пройдет 6 сентября в Будапеште, матч начнется в 19:00 мск.

«У сборных простых матчей не бывает. Ждем интенсивного и бескомпромиссного матча, общался с [Балажем] Джуджаком и [Неманьей] Николичем, ждем хорошей игры, единственный минус — не будет зрителей. Уже встречались с венграми перед Кубком конфедераций, это хорошая команда. Сегодня тренерский штаб подскажет, как играть», — сказал Черчесов.

«Я знаю его [автора гола венгров в первом матче Лиги наций с турками Доминика Собослаи] не только по прошлому матчу. У каждой команды есть сильные и слабые стороны. А чтобы избежать этого [голов со штрафных], нужно меньше фолить около своей штрафной», — добавил специалист.

Также Черчесов отметил, что в российской сборной достаточно молодые футболисты: «У каждой сборной бывают моменты, когда кто-то себя проявляет. Пару лет назад Головин в 20 лет стал играть в основе сборной, сейчас в молодежке есть игроки, которые себя проявляют. У нас в составе есть достаточно молодые игроки, так что мы никому не завидуем».