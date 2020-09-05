Комментатор из Беларуси разобрал игру сборной Казахстана перед матчем Лиги наций

«Вчера посмотрел на наших соперников. Литовцы по кадровому потенциалу в диком кризисе. Проблемы в атаке и обороне. Но даже у них по структуре игры почерк временами прорезается — быстро, в касание, в такт. Сборная Казахстана простая, добротная, обученная команда. Все в позициях, с пониманием, что нужно делать. Готовность не оптимальная — во втором тайме по счету откатились к своим воротам. И второй красивый положили. Ждут в гости белорусов в понедельник. Выдумывать ничего не будут. А нам стоило бы», — написал Ходасевич в своем телеграм-канале.