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15:22 (мск), источник: Vesti.kz

Комментатор из Беларуси разобрал игру сборной Казахстана перед матчем Лиги наций

Белорусский комментатор и блогер Николай Ходасевич высказался об уровне сборной Казахстана перед очным матчем команд в рамках Лиги наций, который состоится 7 сентября в Алматы.

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Источник: Reuters

«Вчера посмотрел на наших соперников. Литовцы по кадровому потенциалу в диком кризисе. Проблемы в атаке и обороне. Но даже у них по структуре игры почерк временами прорезается — быстро, в касание, в такт. Сборная Казахстана простая, добротная, обученная команда. Все в позициях, с пониманием, что нужно делать. Готовность не оптимальная — во втором тайме по счету откатились к своим воротам. И второй красивый положили. Ждут в гости белорусов в понедельник. Выдумывать ничего не будут. А нам стоило бы», — написал Ходасевич в своем телеграм-канале.

Напомним, 4 сентября в Вильнюсе сборная Казахстана обыграла команду Литвы — 2:0. Беларусь дома с таким же счетом уступила Албании.

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