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15:44 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана рассказал о трудностях в первом матче Лиги наций

Полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана Айбол Абикен подвел итог матча с Литвой (2:0) в Лиге наций. Его слова приводит пресс-служба КФФ.

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«Хочу поздравить весь казахстанский народ с победой. За счет быстрого гола было немного легче. Хотя сначала у нас были небольшие трудности, часто играли без мяча. Поэтому много бегали и немного устали. После второго гола нам стало легче, и мы довели матч до победы», — сказал Абикен после игры.

Ранее его партнер по сборной Исламбек Куат, забивший второй мяч в ворота Литвы, поблагодарил тренерский штаб за оказанное доверие.

7 сентября в Алматы команда Михала Билека в рамках Лиги наций сыграет с командой Беларуси.

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