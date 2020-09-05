Футболист сборной Казахстана рассказал о трудностях в первом матче Лиги наций
Полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана Айбол Абикен подвел итог матча с Литвой (2:0) в Лиге наций. Его слова приводит
Полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана Айбол Абикен подвел итог матча с Литвой (2:0) в Лиге наций. Его слова приводит
«Хочу поздравить весь казахстанский народ с победой. За счет быстрого гола было немного легче. Хотя сначала у нас были небольшие трудности, часто играли без мяча. Поэтому много бегали и немного устали. После второго гола нам стало легче, и мы довели матч до победы», — сказал Абикен после игры.
Ранее его партнер по сборной Исламбек Куат, забивший второй мяч в ворота Литвы, поблагодарил тренерский штаб за оказанное доверие.
7 сентября в Алматы команда Михала Билека в рамках Лиги наций сыграет с командой Беларуси.