«Сезон только начался, нет смысла говорить о трудностях игроков». Черчесов — о матче против Венгрии

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— Как вам стадион? Когда его открывали, здесь был Никита Павлович Симонян.

— Стадион великолепный, поле отличное, напоминает чем-то наши «Лужники». Вчера разговаривали с Никитой Павловичем, он хотел с нами лететь, но из-за той ситуации, что сложилась во всем мире, решил эту поездку не совершать. В 99-м году мы играли здесь, только это был старый стадион. 1:0 выиграли.

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— Какой матч ожидаете завтра?

— У сборных простых матчей не бывает: они стоят под флагом Венгрии, мы под флагом России, поэтому ждем интенсивного матча, бескомпромиссного. Тем более, венгры играли в Турции и выиграли. Мы знаем, что там есть некоторые изменения. Общался с Джуджаком недавно, и с Николичем, оба великолепных парня-футболиста, работал с ними (с Балажом Джуджаком в «Динамо», с Неманьей Николичем в «Легии»). Ждем хорошей игры. Единственный минус — не будет болельщиков.

Футбол Лига наций B 2020/2021 6.09.2020, 19:00 Венгрия - Россия -

— Видели ли гол Собослаи со штрафного туркам? Насколько будете опасаться подобных ситуаций?

— Я его знаю не только по прошлому матчу, часто смотрел австрийскую лигу в прошлом, там он играет в «Зальцбурге», знаем его сильные стороны. У каждого игрока и команды есть сильные стороны. Естественно их стоит учитывать. Чтобы не возникало подобных стандартов, нужно не фолить вблизи штрафной и более плотно закрывать соперников.

— Собослаи всего 19 лет. Есть ли у нас молодые игроки такого уровня, которых мы сможем увидеть в сборной?

— У каждой сборной бывают моменты, когда кто-то себя проявляет. Допустим, пару лет назад Головин проявил себя и стал основным игроком сборной. Сейчас в молодняке есть игроки, которые себя проявляют, и у нас есть в составе достаточно молодые игроки. Поэтому мы никому не завидуем. В первую очередь следим за собой.

— Какие слабые и сильные стороны знаете у Венгрии?

— Я же не могу это сейчас здесь рассказывать. Об этом узнает команда на теории.

— Планируются ли изменения в стартовом составе?

— Пока мы не обсуждали сегодняшнюю тренировку. Посмотрим, какое состояние у игроков. Медицинский штаб тоже свое заключение сделает и нам подскажет, кто в каком состоянии. Естественно, нужно учитывать и соперника, у которого определенные нюансы. Сезон только стартовал, и нет смысла говорить о каких-то трудностях у игроков.

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Полузащитник Юрий Газинский — о возвращении в национальную команду после травмы:

— Уже встречались со сборной Венгрии перед Кубком конфедераций, очень хорошая команда. Мы понимаем значимость матча, поэтому сегодня тренерский штаб нам подскажет на теоретическом занятии, как правильно действовать завтра и в бой.

— Вас не было в сборной больше года, с каким настроением приехали в команду, скучали ли по сборной?