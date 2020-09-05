Сборная Чехии набирает новый состав на матч Лиги наций против Шотландии

Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Чехии Патрик Шик и Томаш Соучек были переведены на карантин перед матчем со словаками. В пятницу чешская команда обыграла в Братиславе сборную Словакии в матче Лиги наций — 3:1. В субботу утром на сайте чешской команды появилось сообщение, что она не примет участия в матче против команды Шотландии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d410c167a4ebe0100409" data-vnd="d410c167a4ebe0100409" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d410c167a4ebe0100409" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Лига наций B 2020/2021 7.09.2020, 21:45 Чехия - Шотландия -

«В результате переговоров с представителями УЕФА было принято решение, что матч с Шотландией в понедельник состоится в намеченное время в городе Оломоуце. Сейчас Футбольная ассоциация Чехии вместе с представителями клубов решает вопрос о том, кто будет привлечен к участию в этой игре», — сказал Юрман журналистам.

«Решение о направлении игроков и тренеров сборной команды на 10-дневный карантин было принято после консультаций с пражским санитарным врачом Мартиной Марешовой, которая выразила опасение, что может продолжиться распространение COVID-19 среди игроков команды», — добавил он.