Сборная Чехии набирает новый состав на матч Лиги наций против Шотландии

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Чехии Патрик Шик и Томаш Соучек были переведены на карантин перед матчем со словаками. В пятницу чешская команда обыграла в Братиславе сборную Словакии в матче Лиги наций — 3:1. В субботу утром на сайте чешской команды появилось сообщение, что она не примет участия в матче против команды Шотландии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом.
«В результате переговоров с представителями УЕФА было принято решение, что матч с Шотландией в понедельник состоится в намеченное время в городе Оломоуце. Сейчас Футбольная ассоциация Чехии вместе с представителями клубов решает вопрос о том, кто будет привлечен к участию в этой игре», — сказал Юрман журналистам.
«Решение о направлении игроков и тренеров сборной команды на 10-дневный карантин было принято после консультаций с пражским санитарным врачом Мартиной Марешовой, которая выразила опасение, что может продолжиться распространение COVID-19 среди игроков команды», — добавил он.
По словам пресс-секретаря, положительные тесты были получены у двух членов команды, при этом у всех футболистов были отрицательные результаты.