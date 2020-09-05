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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Чехии набирает новый состав на матч Лиги наций против Шотландии

ЕВРО-2020. Матч группового этапа Лиги наций между сборными Чехии и Шотландии состоится, несмотря на случаи заражения коронавирусом в чешской команде, которая в полном составе отправлена на карантин, сообщил журналистам пресс-секретарь Футбольной ассоциации Чехии Михал Юрман.

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Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Чехии Патрик Шик и Томаш Соучек были переведены на карантин перед матчем со словаками. В пятницу чешская команда обыграла в Братиславе сборную Словакии в матче Лиги наций — 3:1. В субботу утром на сайте чешской команды появилось сообщение, что она не примет участия в матче против команды Шотландии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом.

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Футбол

Лига наций B 2020/2021
7.09.2020, 21:45

Чехия-Шотландия-

«В результате переговоров с представителями УЕФА было принято решение, что матч с Шотландией в понедельник состоится в намеченное время в городе Оломоуце. Сейчас Футбольная ассоциация Чехии вместе с представителями клубов решает вопрос о том, кто будет привлечен к участию в этой игре», — сказал Юрман журналистам.

«Решение о направлении игроков и тренеров сборной команды на 10-дневный карантин было принято после консультаций с пражским санитарным врачом Мартиной Марешовой, которая выразила опасение, что может продолжиться распространение COVID-19 среди игроков команды», — добавил он.

По словам пресс-секретаря, положительные тесты были получены у двух членов команды, при этом у всех футболистов были отрицательные результаты.

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