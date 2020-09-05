Роналду не сыграет против Хорватии из-за укуса пчелы

— Соммневаюсь, что он будет в порядке, — сказал главный тренер сборной Фернанду Сантуш. — Он хорошо тренировался, но в среду один из пальцев на ноге покраснел. Надо подождать. С инфекцией не знаешь, сколько времени займет выздоровление.