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18:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Сан-Марино проиграла 37-й матч подряд

Сборная Сан-Марино потерпела 37-е поражение кряду.

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Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня команда уступила Гибралтару (0:1) в матче дивизиона D Лиги наций.

В последний раз команде Сан-Марино удалось избежать поражения 15 ноября 2014 года. В отборочном матче Евро-2016 команда сыграла вничью с Эстонией (0:0).

За всю историю сборной удалось одержать одну победу — в товарищеском матче против Лихтенштейна (1:0) 28 апреля 2004 года.

Гибралтар
1:0
Первый тайм: 1:0
Сан-Марино
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