Сборная Сан-Марино проиграла 37-й матч подряд

Футбол, Лига наций D, 5.09.2020, 16:00 (МСК UTC+3)Victoria Stadium
|Хулио Рибас
|Франко Варрелла
|23
|Дэйл Коулинг
|23
|Элия Бенедеттини
|6
|Скотт Уайсмэн
|3
|Мирко Палацци
|12
|Джейс Оливеро
|5
|Кристиан Бролли
|14
|Рой Чиполина
|6
|Давиде Симончини
64′
|16
|Аймен Муэли
|8
|Энрико Голинуччи
|20
|Этан Бритто
|16
|Марчелло Муларони
|10
|Лайам Уокер
90′
|10
|Филиппо Берарди
|18
|Энтони Эрнандес
|18
|Никола Нанни
12′
|5
|Луи Аннесли
83′
|2
|Данте Росси
78′
|15
|Киан Ронан
|20
|Адольфо Хосе Хирш
|22
|Грэм Торилья
81′
|11
|Мануэль Баттистини
46′
|4
|Джон Джек Саджент
|4
|Алессандро д`Аддарио
|7
|Ли Кашаро
77′
|15
|Кевин Дзонзини
65′
|8
|Мохамед Бадр
|9
|Лука Чеккароли
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Александрас Ануфриев(Латвия)