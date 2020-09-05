Сборная Сан-Марино проиграла 37-й матч подряд

Сегодня команда уступила Гибралтару (0:1) в матче дивизиона D Лиги наций.

В последний раз команде Сан-Марино удалось избежать поражения 15 ноября 2014 года. В отборочном матче Евро-2016 команда сыграла вничью с Эстонией (0:0).