Матч Лиги наций Чехия — Шотландия состоится, несмотря на коронавирус. Чехи соберут новый состав

Источник: Sport24

Положительные тесты на COVID-19 сдали два члена команды, у всех футболистов были отрицательные результаты.

Ранее Футбольная ассоциация Чехии (FACR) выступила с заявлением, что национальная команда не сыграет со сборной Шотландии в понедельник из-за сложившейся ситуации.

Однако сегодня днем федерация объявила, что матч все-таки состоится, как и было запланировано. Решение было принято после переговоров между FACR и представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом сборная Чехии будет состоять полностью из новых футболистов и сотрудников.