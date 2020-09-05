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19:38 (мск), источник: Sport24

Матч Лиги наций Чехия — Шотландия состоится, несмотря на коронавирус. Чехи соберут новый состав

Матч 2-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Чехии и Шотландии состоится 7 сентября в Оломоуце, как и было запланировано, несмотря на случаи заражения коронавирусом в чешской команде.

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Источник: Sport24

Положительные тесты на COVID-19 сдали два члена команды, у всех футболистов были отрицательные результаты.

Ранее Футбольная ассоциация Чехии (FACR) выступила с заявлением, что национальная команда не сыграет со сборной Шотландии в понедельник из-за сложившейся ситуации.

Однако сегодня днем федерация объявила, что матч все-таки состоится, как и было запланировано. Решение было принято после переговоров между FACR и представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом сборная Чехии будет состоять полностью из новых футболистов и сотрудников.

4 сентября Чехия победила Словакию (3:1) в Братиславе. Никто из членов этой команды не будет присутствовать на игре с шотландцами.

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