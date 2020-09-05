Сборная Англии стартовала в Лиге наций с победы над командой Исландии
Футболисты сборной Англии одержали победу над командой Исландии в своем стартовом матче в Лиге наций.
Футболисты сборной Англии одержали победу над командой Исландии в своем стартовом матче в Лиге наций.
Субботний матч группы 2 лиги А в Рейкьявике завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 90-й минуте Рахим Стерлинг, реализовавший пенальти. На 71-й минуте с поля был удален защитник англичан Кайл Уокер, а на последней минуте основного времени матча судья уравнял составы, удалив Сверрира Ингасона.
В компенсированное время исландцы могли уйти от поражения, но Биркир Бьярнасон не смог реализовать пенальти.
Следующий матч англичане проведут 8 сентября на выезде против сборной Дании, исландцы в этот же день сыграют в гостях против сборной Бельгии.