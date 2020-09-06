Курс на Будапешт. Сборные Венгрии и России по футболу сыграют в Лиге наций

Источник: AP 2020

Сборные России и Венгрии в первом туре одержали победы — подопечные Станислава Черчесова в Москве на «ВТБ-Арене» со счетом 3:1 обыграли сербов, а хозяева предстоящей игры на выезде победили сборную Турции (1:0). Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей сборная России занимает первое место в турнирной таблице, венгры располагаются на второй строчке, турки занимают третью позицию, а сербы — четвертую.

Игра в Москве стала для сборной России первой с ноября 2019 года, когда она на выезде в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату Европы разгромила команду Сан-Марино (5:0). Во встрече с сербами повреждения получили защитник Андрей Семенов и полузащитник Зелимхан Бакаев. В субботу оба футболиста наравне со всеми принимали участие в тренировке, работая в общей группе.

Сборная России еще в прошлом году гарантировала себе участие в Евро-2020, который сохранил название, несмотря на перенос турнира на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. С марта 2019 года россияне провели 11 матчей, одержав девять побед и потерпев два поражения от одного из лидеров мирового футбола — сборной Бельгии.

Команда Венгрии еще не обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020 — за право сыграть на турнире, часть матчей которого примет «Пушкаш-Арена», ей в октябре предстоит бороться в плей-офф со сборной Болгарии.

В случае победы путевку на турнир венгры разыграют с победителем матча между сборными Исландии и Румынии.

Венгры за аналогичный период также провели 11 матчей, продемонстрировав схожую бескомпромиссность. Они одержали пять побед и потерпели шесть поражений. Один из проигрышей, в ноябре 2019 года от команды Уругвая (1:2), стоит особняком — в тот день состоялся первый матч на «Пушкаш-Арене». Перед началом той встречи символический удар по мячу перед стартовым свистком нанес первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

Игра с уругвайцами носила товарищеский статус, так что именно матч со сборной России станет первым официальном на новом стадионе в Будапеште. Несмотря на то, что вместимость арены составляет 67 215 зрителей, встреча Лиги наций пройдет при пустых трибунах. Это связано с решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который считает возвращение болельщиков на трибуны преждевременным; первая тестовая игра с ограниченным числом болельщиков под эгидой организации также пройдет в Будапеште — 24 сентября на этом же стадионе состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 — германская «Бавария» и испанская «Севилья» соответственно.

Предстоящий матч станет шестым в истории встреч сборных России и Венгрии. В пяти предыдущих случаях россияне одержали четыре победы, один раз сыграв вничью. Статистика встреч венгерской сборной с командами дореволюционной России и СССР несколько лучше — в 21 матче она одержала пять побед (последняя из них датирована 1978 годом). При этом советские футболисты выиграли 10 раз, еще шесть игр завершились вничью.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу

В ожидании бескомпромиссной игры

Черчесов на предматчевой пресс-конференции назвал единственным минусом предстоящей игры отсутствие болельщиков на трибунах. «Простых игр на уровне сборных не бывает, — отметил он. — Хозяева завтра будут стоять под флагом Венгрии, мы — России, поэтому ждем интенсивного, бескомпромиссного футбола. Тем более сборная Венгрия обыграла два дня назад в гостях команду Турции».

«Знаем, что в команде есть некоторые изменения. Недавно я общался с Балажом Джуджаком и Неманьей Николичем. Первого сейчас в сборной нет, второй — есть. Оба — великолепные парни и футболисты, работал с ними соответственно в «Динамо» и «Легии», — добавил главный тренер сборной России.

На вопрос о том, планируются ли изменения в составе по сравнению с победной игрой против команды Сербии, учитывая насыщенный календарь игр на старте сезона, Черчесов ответил, что оценит состояние игроков и проконсультируется с медицинским штабом.

«Есть нюансы, связанные с игрой соперника, — их тоже будем учитывать. А в целом сезон по большому счету только недавно стартовал, и, наверное, нет смысла говорить о каких-то трудностях подобного рода», — добавил специалист.

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси выразил уверенность в том, что предстоящий матч будет сложнее, чем предыдущая игра Лиги наций. «Матч с командой России будет сложнее, чем со сборной Турции, ведь футболисты соперника уже давно имеют игровую практику, — отметил он. — Они провели шесть туров в чемпионате и наверняка находятся в отличном физическом состоянии, поэтому набрать больше очков нам будет очень непросто».

О Лиге наций

В стартовавшем 3 сентября сезоне участники Лиги наций борются за право сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в период с ноября по декабрь 2022 года. Это право получат два победителя групп Лиги наций, которые будут иметь наивысший рейтинг. В Лиге наций сезона-2020/21 национальные команды 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Сборные, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е — в лигу В, с 33-го по 48-е — в лигу С, с 49-го по 55-е — в лигу D.

Турнир призван заменить товарищеские матчи. Сборная России в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции. Подопечные Черчесова заняли второе место.