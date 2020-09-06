Криштиану Роналду укусила пчела, Португалия укусила Хорватию. Мбаппе забил фантастический гол

Источник: Спорт-Экспресс

Исландская драма

Дивизион А. Группа 2

Исландия — Англия — 0:1 (Стерлинг, 90+2, с пенальти).

У Англии, которая последние годы доминировала на большинстве юношеских и молодежных турниров, такая россыпь талантов, что даже потеря Рэшфорда не может расцениваться, как критическая. Это касается и Магуайра, отлученного от национальной команды после дебоша в Греции. Подравшийся с туристами, а потом с полицией защитник сейчас юридически чист, так как после апелляции его условный срок (21 месяц) отменен до следующего разбирательства в суде более высокой инстанции. Скорее всего, в команду «Трех львов» Магуайра вернут к октябрьским матчам.

Пока же Гарет Саутгейт вызвал в сборную квартет новичков и доверил Фоудену место в стартовом составе, а 18-летний Гринвуд вышел на замену. У Исландии потери в составе были более серьезными, однако хозяева достойно противостояли фавориту. Да, в дебюте отменили гол Кейна, и в каких-то эпизодах викингам повезло, однако они имели все шансы добиться положительного результата. Тем более, на 70-й минуте у англичан удалили Уокера.

Отыгравший полный матч защитник ЦСКА Магнуссон и вышедший на замену на 66-й минуте другой армеец, Сигурдссон, смотрелись достойно. Но настроение им испортила драматичная концовка. Для начала арбитр посчитал, что Ингасон остановил удар Стерлинга рукой. Повтор не дал нам однозначного ответа, однако рефери остался непреклонен — пенальти и красная карточка экс-защитнику «Ростова».

Стерлинг перехитрил вратаря, но это был еще не конец. Исландия рванула вперед, Гомез придержал соперника руками, а так как случилось это в штрафной, хозяева получили стопроцентный шанс на спасение. Но Бьяднасон запустил мяч выше ворот.

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Гений Мбаппе

Группа 3

Швеция — Франция — 0:1 (Мбаппе, 41).

Францию накрыла вторая волна коронавируса, и футбол не остался в стороне. Сборная сначала лишилась Погба, Ндомбеле и Ауара, а потом — сдавшего тест уже в лагере команды опытного голкипера Манданда. Естественно, Дидье Дешам не стал вызывать только уехавшего в MLS Матюиди, предпочтя проверить в деле группу новичков и обкатать схему с тремя центральными защитниками.

«Трехцветные» то ли привыкали к ней, то ли просто долго раскачивались, но большую часть первого тайма у них мало что получалось. А если бы не мастерство Ллориса, Берг открыл бы счет после классного паса своего одноклубника по «Краснодару» Олссона. Этот момент, похоже, разбудил чемпионов мира и персонально Мбаппе, который забил фантастический по исполнению гол. Форвард на дриблинге ворвался в штрафную с левого фланга и с острейшего угла отправил мяч в сетку.

Это был первый удар Франции в створ ворот. Для не самой простой победы этого оказалось достаточно, а шанс улучшить разность мячей упустил Гризманн. Выполняя пенальти, Антуан запустил мяч на трибуну.

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Отложенный юбилей Криштиану

Португалия — Хорватия — 4:1 (Жоау Канселу, 41. Диогу Жота, 58. Жоау Феликс, 70. Андре Силва, 90+4 — Петкович, 90+1).

Действующие победители Лиги наций португальцы прошлый раз провели групповой турнир без получившего отдых Криштиану Роналду. Сейчас капитан должен был играть с первого тура, однако за несколько дней до матча с хорватами почувствовал дискомфорт в стопе. По словам главного тренера Фернанду Сантуша речь шла об инфекции, причиной которой стал укус пчелы. И хотя лечение антибиотиками оказалось эффективным, Роналду пришлось временно превратиться в зрителя.

На его глазах по итогам получаса игры имевшая ощутимое преимущество Португалия вела по ударам 14:1! Три из них пришлись в каркас ворот. Еще два в одной атаке с интервалом в несколько секунд нанес Пепе, но главный герой балканцев Ликакович вытянул два мертвых мяча. Так что зенитовец Ловрен находился в гуще событий намного чаще армейца Влашича и бывшего спартаковца Пашалича, которые получили шанс в отсутствие ряда ветеранов во главе с Модричем и Ракитичем.

В конце концов, логичный гол забил попавший с дальней дистанции в «девятку» Жоау Канселу. Вполне себе в стиле Криштиану! Шансов у Ливаковича не было как в этом эпизоде, так и в тот момент, когда Рафаэл Геррейру забросил мяч за спины защитникам, и срезавший угол Диогу Жота оказался с глазу на глаз с вратарем. И он, и доведший счет до крупного Жоау Феликс, забили свои первые мяча на таком уровне. Ну, а Роналду, которому остался один точный удар до сотни голов за сборную, возможно, придется пропустить и следующий тур, отложив юбилей как минимум до октября.

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Дивизион С

Группа 1. Азербайджан — Люксембург — 1:2 (Шейдаев, 44 — Кривоцюк, 49, в свои ворота. Родригеш, 72, с пенальти). Кипр — Черногория — 0:2 (Йоветич, 60, 73).

Группа 2. Северная Македония — Армения — 2:1 (Алиоски, 6, с пенальти. Несторовски, 39, с пенальти — Барсегян, 90+5, с пенальти).

Эстония — Грузия — 0:1 (Качарава, 33).

Полузащитник «Рубина» Кварацхелия установил рекорд Лиги наций, выполнив за игру семь удачных обводок. Именно Хвича исполнил передачу, после которой сборная Грузии забила оказавшийся победным мяч.

Дивизион D