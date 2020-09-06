Футболисты казахстанского клуба помогли своей сборной стартовать с победы в Лиге наций

Встреча проходила в Таллине и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 32-й минуте забил Ника Качарава.

За победителей весь матч отыграли игроки костанайского «Тобола» Джаба Канкава и Ника Квеквескири. У проигравших в стартовом составе вышел форвард карагандинского «Шахтера» Сергей Зенев, который был заменен на 71-й минуте.

После этой игры Грузия, набрав три очка, расположилась на втором месте во второй группе дивизиона С, тогда как Эстония оказалась на последней, четвертой строчке. Квартет возглавила Северная Македония после домашней победы над Арменией — 2:1.