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11:32 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты сборной Казахстана начали подготовку к первому домашнему матчу в Лиге наций

Футболисты сборной Казахстана приступили к подготовке ко втором туру Лиги наций, в рамках которого сыграют против Беларуси.

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Источник: Reuters

Матч состоится 7 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Начало — в 20:00 по времени Нур-Султана.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом туре команда Михала Билека в гостях победила Литву (2:0), после чего с тремя очками расположилась на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы — на последнем, четвертом. Беларусь после поражения на своем поле от Албании (0:2) оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.

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