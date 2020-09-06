Футболисты сборной Казахстана начали подготовку к первому домашнему матчу в Лиге наций
Футболисты сборной Казахстана приступили к подготовке ко втором туру Лиги наций, в рамках которого сыграют против Беларуси.
Футболисты сборной Казахстана приступили к подготовке ко втором туру Лиги наций, в рамках которого сыграют против Беларуси.
Матч состоится 7 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Начало — в 20:00 по времени
В первом туре команда Михала Билека в гостях победила Литву (2:0), после чего с тремя очками расположилась на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы — на последнем, четвертом. Беларусь после поражения на своем поле от Албании (0:2) оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.