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11:45 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Астаны» за 1,5 миллиона евро сыграл в Лиге наций

Футболист «Астаны» Пиерос Сотириу сыграл за сборную Кипра в первом туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В Никосии команда Кипра проиграла Черногории — 0:2. У гостей дубль оформил Стефан Йоветич, отличившийся на 60-й и 73-й минутах соответственно.

Сотириу появился на поле на 78-й минуте, когда вышел на замену вместо Мариоса Элиа.

После этой неудачи киприоты расположились на последнем, четвертом месте первой группы дивизиона С. Черногорцы с тремя очками возглавили квартет. На вторую строчку вышел Люксембург после гостевой победы над Азербайджаном — 2:1.

8 сентября сыграют Люксембург — Черногория, Кипр — Азербайджан.

Отметим, что Сотириу перешел в «Астану» зимой 2020 года из датского «Копенгагена». За его трансфер столичный клуб заплатил 1,5 миллиона евро.

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Кипр
0:2
Первый тайм: 0:0
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