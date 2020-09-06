Нападающий «Астаны» за 1,5 миллиона евро сыграл в Лиге наций

В Никосии команда Кипра проиграла Черногории — 0:2. У гостей дубль оформил Стефан Йоветич, отличившийся на 60-й и 73-й минутах соответственно.

Сотириу появился на поле на 78-й минуте, когда вышел на замену вместо Мариоса Элиа.

После этой неудачи киприоты расположились на последнем, четвертом месте первой группы дивизиона С. Черногорцы с тремя очками возглавили квартет. На вторую строчку вышел Люксембург после гостевой победы над Азербайджаном — 2:1.

8 сентября сыграют Люксембург — Черногория, Кипр — Азербайджан.