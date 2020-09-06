Нападающий «Астаны» за 1,5 миллиона евро сыграл в Лиге наций
Футболист «Астаны» Пиерос Сотириу сыграл за сборную Кипра в первом туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболист «Астаны» Пиерос Сотириу сыграл за сборную Кипра в первом туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Никосии команда Кипра проиграла Черногории — 0:2. У гостей дубль оформил Стефан Йоветич, отличившийся на 60-й и 73-й минутах соответственно.
Сотириу появился на поле на 78-й минуте, когда вышел на замену вместо Мариоса Элиа.
После этой неудачи киприоты расположились на последнем, четвертом месте первой группы дивизиона С. Черногорцы с тремя очками возглавили квартет. На вторую строчку вышел Люксембург после гостевой победы над Азербайджаном — 2:1.
8 сентября сыграют Люксембург — Черногория, Кипр — Азербайджан.
Отметим, что Сотириу перешел в «Астану» зимой 2020 года из датского «Копенгагена». За его трансфер столичный клуб заплатил 1,5 миллиона евро.