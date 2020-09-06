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12:09 (мск), источник: ТАСС

Росси: Сборной Венгрии будет сложно набрать очки в матче Лиге наций против россиян

ТАСС, 6 сентября. Венгерской команде будет непросто набрать очки в матче группового этапа Лиги наций по футболу против сборной России. Такое мнение высказал главный тренер сборной Венгрии Марко Росси, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: AP 2020

Встреча сборных Венгрии и России пройдет 6 сентября в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Матч начнется в 19:00 мск.

«Матч с Россией будет сложнее, чем с Турцией, ведь футболисты соперника уже давно имеют игровую практику. Они провели шесть туров в чемпионате и наверняка находятся в отличном физическом состоянии, поэтому набрать больше очков нам будет очень непросто», — сказал Росси.

В матче первого тура, который состоялся 3 сентября, российская команда в Москве обыграла сборную Сербии (3:1). После первого тура группового этапа Лиги наций россияне занимают первое место в группе, набрав три очка. Венгры в стартовой игре победили команду Турции (1:0) и также имеют три очка, но располагаются на второй строчке из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Турки занимают третью строчку, сербы — четвертую.

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