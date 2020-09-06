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12:16 (мск), источник: Vesti.kz

Матч с Литвой стал юбилейным для Исламхана в сборной Казахстана

Полузащитник Бауыржан Исламхан сыграл юбилейный матч в составе сборной Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: AP 2020

Встреча против Литвы (2:0) стала для него 45-й. Также он был признан лучшим игроком этого матча. 27-летний хавбек начал привлекаться в национальную команду в 2012 году.

Футбол

Лига наций C 2020/2021
4.09.2020, 19:00

Литва0Казахстан2

Рекордсмены сборной Казахстана 1992−2020:

1. Самат Смаков — 76 матчей;.

2. Руслан Балтиев — 73;.

3. Нурбол Жумаскалиев — 58;.

4. Андрей Карпович — 55;.

5. Юрий Логвиненко — 51;.

6. Сергей Хижниченко — 48;.

7. Давид Лория — 46;.

8−9. Бауыржан Исламхан — 45;.

8−9. Дмитрий Шомко — 45.

В конце июля казахстанец на три года продлил контракт с клубом «Аль-Айн», за который выступает с января. Новый сезон чемпионата ОАЭ начался 3 сентября.

7 сентября команда Михала Билека примет в Алматы Беларусь в рамках второго тура Лиги наций.

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