Матч с Литвой стал юбилейным для Исламхана в сборной Казахстана
Полузащитник Бауыржан Исламхан сыграл юбилейный матч в составе сборной Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz.
Полузащитник Бауыржан Исламхан сыграл юбилейный матч в составе сборной Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz.
Встреча против Литвы (2:0) стала для него 45-й. Также он был признан лучшим игроком этого матча. 27-летний хавбек начал привлекаться в национальную команду в 2012 году.
Рекордсмены сборной Казахстана 1992−2020:
1. Самат Смаков — 76 матчей;.
2. Руслан Балтиев — 73;.
3. Нурбол Жумаскалиев — 58;.
4. Андрей Карпович — 55;.
5. Юрий Логвиненко — 51;.
6. Сергей Хижниченко — 48;.
7. Давид Лория — 46;.
8−9. Бауыржан Исламхан — 45;.
8−9. Дмитрий Шомко — 45.
В конце июля казахстанец на три года продлил контракт с клубом «Аль-Айн», за который выступает с января. Новый сезон чемпионата ОАЭ начался 3 сентября.
7 сентября команда Михала Билека примет в Алматы Беларусь в рамках второго тура Лиги наций.