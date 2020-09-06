Сборная Беларуси прибыла в Алматы и определилась с составом на матч Лиги наций с Казахстаном
Футболисты сборной Беларуси прилетели в Алматы, где 7 сентября проведут матч с Казахстаном в рамках второго тура Лиги наций, сообщает официальный сайт АБФФ.
Футболисты сборной Беларуси прилетели в Алматы, где 7 сентября проведут матч с Казахстаном в рамках второго тура Лиги наций, сообщает официальный сайт АБФФ.
К предстоящей игре будут готовиться 23 футболиста:
вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»);.
защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно);.
полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба — «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино);.
нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).
Матч начнется в 20:00 по времени
В первом туре Казахстан в гостях победил Литву (2:0), после чего с тремя очками расположился на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы — на последнем, четвертом. Беларусь проиграла на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.