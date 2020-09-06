Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Уэльс
Болгария
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Андорра
Фарерские острова
00
Футбол. Лига наций
19:00
Венгрия
Россия
Футбол. Лига наций
19:00
Ирландия
Финляндия
Футбол. Лига наций
19:00
Словения
Молдавия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Украина
Футбол. Лига наций
21:45
Швейцария
Германия
Футбол. Лига наций
21:45
Сербия
Турция
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Мальта
Латвия
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
13:32 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Беларуси прибыла в Алматы и определилась с составом на матч Лиги наций с Казахстаном

Футболисты сборной Беларуси прилетели в Алматы, где 7 сентября проведут матч с Казахстаном в рамках второго тура Лиги наций, сообщает официальный сайт АБФФ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

К предстоящей игре будут готовиться 23 футболиста:

вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»);.

Футбол

Лига наций C 2020/2021
7.09.2020, 17:00

Казахстан-Беларусь-

защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно);.

полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба — «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино);.

нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).

Матч начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

В первом туре Казахстан в гостях победил Литву (2:0), после чего с тремя очками расположился на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы — на последнем, четвертом. Беларусь проиграла на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.

Читайте также
Сергей Деревянченко нанес на новую капу флаг Казахстана
Три российских вратаря в полуфинале Кубка Стэнли: итоги 2 раунда
«Барселона» готова заплатить за двух игроков более 50 млн евро
Тренер: Венгрии будет сложно набрать очки в матче против россиян
Россиянин проиграл бразильцу на турнире UFC в Лас-Вегасе
Месси разочарован отсутствием поддержки игроков «Барселоны»
Рематч финала ЧМ и другие: Топ-5 ставок на Лигу наций
Моуринью прогулялся по крыше стадиона «Тоттенхэма»: видео
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь