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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

«На поле выйдут те, кто будет играть сердцем». Билек высказался о матче с Беларусью и травме Зайнутдинова

Игра со сборной Беларуси во втором туре Лиги наций будет тяжелой, заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Казахстана Михал Билек. Он пока не знает, сыграет ли один из лидеров команды Бахтиер Зайнутдинов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2020

— Насколько тяжелая травма у Бахтиера Зайнутдинова, и сыграет ли он против Беларуси?

— Пока не знаем, посмотрим на его состояние на предматчевой тренировке. Из травмированных уже точно не будет Тагыбергена. Он покинул команду.

— Смотрели предыдущий матч Беларуси, какой футбол ожидаете завтра?

Футбол

Лига наций C 2020/2021
7.09.2020, 17:00

Казахстан-Беларусь-

— Завтра будет сложный матч, Беларусь проиграла первую встречу Албании и захочет реабилитироваться здесь.

Нам очень важно было выиграть в первом матче. В этой игре ребята работали все 90 минут, и было видно, что хотели выиграть. И я очень рад, что получилось.

— Выйдут ли игроки «Астаны» в стартовом составе?

— Неважно, кто будет в стартовом составе — важно, чтобы в матче были игроки, которые будут работать лучше и играть сердцем. И сделают все возможное, чтобы принести результат. Неважно, будут ли они из «Астаны», «Ордабасы» или «Кайрата».

Матч состоится 7 сентября в Алматы на стадионе «Центральный». Начало — в 20:00 по времени Нур-Султана.

В первом туре Казахстан в гостях победил Литву (2:0), после чего с тремя очками расположился на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы — на последнем, четвертом. Беларусь проиграла на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.

Алишер Абдулин  .

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