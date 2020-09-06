«Большая честь выступать за сборную». Максим Федин рассказал о победе над Литвой

«Особо не почувствовал сложностей или трудностей из-за игры на искусственном газоне. Когда в сборной, играешь сердцем и душой, большая честь выступать за сборную. В первой игре ничего не помешало нам», — заявил Федин.

Отметим, что Федин на 31-й минуте матча Литва — Казахстан заменил Бахтиера Зайнутдинова, который открыл счет в дебюте встречи, а после получил повреждение. Национальная команда обыграла литовцев со счетом 2:0.

Следующий матч в Лиге наций казахстанские футболисты проведут против Беларуси 7 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Начало — в 20:00 по времени Нур-Султана.