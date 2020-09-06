«Большая честь выступать за сборную». Максим Федин рассказал о победе над Литвой
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Максим Федин заявил, что в матче Лиги наций с Литвой он не испытал трудностей
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Максим Федин заявил, что в матче Лиги наций с Литвой он не испытал трудностей
«Особо не почувствовал сложностей или трудностей
Отметим, что Федин на 31-й минуте матча Литва — Казахстан заменил Бахтиера Зайнутдинова, который открыл счет в дебюте встречи, а после получил повреждение. Национальная команда обыграла литовцев со счетом 2:0.
Следующий матч в Лиге наций казахстанские футболисты проведут против Беларуси 7 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Начало — в 20:00 по времени
Команда Михала Билека с тремя очками расположилась на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы — на последнем, четвертом. Беларусь проиграла на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.