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14:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Большая честь выступать за сборную». Максим Федин рассказал о победе над Литвой

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Максим Федин заявил, что в матче Лиги наций с Литвой он не испытал трудностей из-за игры на искусственном газоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Особо не почувствовал сложностей или трудностей из-за игры на искусственном газоне. Когда в сборной, играешь сердцем и душой, большая честь выступать за сборную. В первой игре ничего не помешало нам», — заявил Федин.

Отметим, что Федин на 31-й минуте матча Литва — Казахстан заменил Бахтиера Зайнутдинова, который открыл счет в дебюте встречи, а после получил повреждение. Национальная команда обыграла литовцев со счетом 2:0.

Следующий матч в Лиге наций казахстанские футболисты проведут против Беларуси 7 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Начало — в 20:00 по времени Нур-Султана.

Команда Михала Билека с тремя очками расположилась на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы — на последнем, четвертом. Беларусь проиграла на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.

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