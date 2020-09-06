«У нас есть свои козыри». Главный тренер сборной Беларуси высказался о матче с Казахстаном

— К каким выводам пришли после разбора матча с Албанией?

— В большей степени работа над ошибками, постараемся завтра исправить.

— Какие кадровые изменения, за счет чего изменить?

— Кардинально менять тактику рискованно. Уровень соперника примерно сопоставим. Еще одна проверка готовности. Надеемся, что добьемся положительного результата. Кадровые изменения будут точечные.

— Насколько в приоритете нынешний сезон Лиги наций, учитывая, что впереди матч с Грузией в плей-офф предыдущего розыгрыша?

— Матчи с Албанией и Казахстаном важны. Понятно, что игра с Грузией накладывает отпечаток. Он решающий, к нему идет подготовка. Тем не менее мы ответственно подходим к играм с Албанией и теперь с Казахстаном. Уважаем следующего соперника.

— Наличие игроков из казахстанской премьер-лиги в сборной Беларуси дает ли вам преимущество в плане ознакомления со сборной Казахстана?

— Всю информацию мы черпаем из других источников, это не главенствующий фактор, Эбонг не даст соврать (смеется).

— Насколько вырисовывается состав, который сыграет с Грузией за выход на Евро-2020?

— Для нас это проверка. Исходя из игр, посмотрим, будем менять точечно, смотреть, кого ставить.

— Вы сказали, что будете играть на положительный результат, ничью тоже можно отнести к такому результату?

— При хорошей игре ничья тоже будет хорошим результатом для психологического и эмоционального фона, потому что мы с уважением относимся к сборной Казахстана.

— Чем удивила сборная Казахстана в матче с Литвой?

— Схема была той же, но команда сыграла дисциплинированно и добилась победы. Матч будет трудным. У нас есть свои козыри.

Напомним, матч состоится 7 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Начало в 20:00 по времени Нур-Султана.