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18:21 (мск), источник: ТАСС

Шунин и Кузяев вошли в стартовый состав сборной России на матч Лиги наций с венграми

ТАСС, 6 сентября. Вратарь Антон Шунин и полузащитник Далер Кузяев выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги наций против команды Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Полностью состав выглядит следующим образом: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Антон Миранчук и Артем Дзюба.

Состав команды Венгрии: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Адам Ланг, Атилла Салаи, Барнабаш Беше, Давид Сигер, Адам Надь, Доминик Собослаи, Филип Холендер, Роланд Шаллаи, Адам Салаи.

Лига наций B 2020/2021
6.09.2020, 19:00

Венгрия0Россия3

Встреча между командами Венгрии и России пройдет на «Пушкаш-Арене» в Будапеште в воскресенье, начало — 19:00 мск.

После первого тура сборная России занимает первое место в турнирной таблице третьей группы лиги В, набрав три очка. Вторыми с таким же количеством очков идут венгры, однако они уступают россиянам по дополнительным показателям. Команды Сербии и Турции очков по итогам первого тура не набрали.

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