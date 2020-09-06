Шунин и Кузяев вошли в стартовый состав сборной России на матч Лиги наций с венграми

Полностью состав выглядит следующим образом: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Антон Миранчук и Артем Дзюба.
Состав команды Венгрии: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Адам Ланг, Атилла Салаи, Барнабаш Беше, Давид Сигер, Адам Надь, Доминик Собослаи, Филип Холендер, Роланд Шаллаи, Адам Салаи.
Встреча между командами Венгрии и России пройдет на «Пушкаш-Арене» в Будапеште в воскресенье, начало — 19:00 мск.
После первого тура сборная России занимает первое место в турнирной таблице третьей группы лиги В, набрав три очка. Вторыми с таким же количеством очков идут венгры, однако они уступают россиянам по дополнительным показателям. Команды Сербии и Турции очков по итогам первого тура не набрали.