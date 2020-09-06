Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Испания
Украина
30
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Швейцария
Германия
11
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Сербия
Турция
00
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Косово
Греция
02
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Мальта
Латвия
11
Футбол. Лига наций
19:00
Венгрия
Россия
23
Футбол. Лига наций
19:00
Ирландия
Финляндия
01
Футбол. Лига наций
19:00
Словения
Молдавия
10
Футбол. Лига наций
16:00
Уэльс
Болгария
10
Футбол. Лига наций
16:00
Андорра
Фарерские острова
01
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
21:48 (мск), источник: ТАСС

Черчесов: Российские футболисты во втором тайме дали венграм перехватить инициативу

ТАСС, 6 сентября. Футболисты сборной России пропустили два гола во втором тайме матча Лиги наций с венграми, поскольку дали сопернику перехватить инициативу. Об этом в эфире телеканала «Матч Премьер» рассказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Сборная России обыграла венгров со счетом 3:2, имея преимущество в три мяча по ходу матча.

На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу. Мы это сделали и поплатились пропущенными голами.
Станислав Черчесов

Защитник Вячеслав Караваев в матче с венграми вышел на замену на правый фланг, в то время как в предыдущей игре с сербами (3:1) он действовал слева. «Ситуация в той игре подсказывала, чтобы он там сыграл. Сейчас же надо было поддержать правый фланг, так как [Алексей] Ионов “поднаелся”, Караваев вышел и справился с этой задачей», — отметил Черчесов.

Тренер кратко подвел итоги игр сборной России в сентябре. «Давно не видели сборную, нам есть что разобрать. Тренеры пару дней отдохнут, а потом проанализируют игры. Прошел год, футболисты знают, над чем им надо работать», — подчеркнул он.

В следующем туре сборная России примет команду Турции 11 октября.

Читайте также
Венгрия
2:3
Первый тайм: 0:2
Россия
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Дали адреналина: Россия чуть не упустила победу над Венгрией
Оба пилота «Феррари» не смогли финишировать на Гран-при Италии
СМИ узнали об интересе «Зенита» к полузащитнику «Бенфики»
«Ак Барс» в овертайме обыграл СКА в матче чемпионата КХЛ
Сборная Украины играет с Испанией в Лиге наций (трансляция)
Российские теннисистки вышли в полуфинал US Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь