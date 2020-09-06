Черчесов: Российские футболисты во втором тайме дали венграм перехватить инициативу

Защитник Вячеслав Караваев в матче с венграми вышел на замену на правый фланг, в то время как в предыдущей игре с сербами (3:1) он действовал слева. «Ситуация в той игре подсказывала, чтобы он там сыграл. Сейчас же надо было поддержать правый фланг, так как [Алексей] Ионов “поднаелся”, Караваев вышел и справился с этой задачей», — отметил Черчесов.