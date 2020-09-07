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00:25 (мск), источник: ТАСС

Сборные Сербии и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций

ТАСС, 6 сентября. Футболисты сборной Сербии дома сыграли вничью с командой Турции в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 0:0.

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Источник: AFP 2020

На 49-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален капитан сербской команды Александар Коларов.

Ранее в воскресенье сборная России победила команду Венгрии и единолично возглавила таблицу группы 3 лиги В. В активе россиян 6 очков, на втором месте идет команда Венгрии (3), на третьем — сборная Турции (1), на четвертом — сербы (1). В группе 4 будущие соперники сборной России на чемпионате Европы финны победили на выезде команду Ирландии (1:0), а сборная Уэльса была сильнее болгар (1:0).

Лига наций B 2020/2021
6.09.2020, 19:00

Ирландия0Финляндия1

В матче группы 4 лиги А сборная Испании благодаря дублю Серхио Рамоса разгромила команду Украины (4:0). В другой встрече квартета команда Германии сыграла на выезде вничью со сборной Швейцарии (1:1). После двух матчей таблицу группы возглавляют испанцы, набравшие 4 очка, второй идет сборная Украины (3), третьей — команда Германии (2), таблицу замыкают швейцарцы (1).

Лига наций A 2020/2021
6.09.2020, 21:45

Испания4Украина0

Лига наций A 2020/2021
6.09.2020, 21:45

Швейцария1Германия1

Выступающая в группе 3 лиги С сборная Словении дома победила во втором туре команду Молдавии (1:0), сборная Греции переиграла на выезде команду Косова (2:1). В группе 1 лиги D сборная Фарерских островов выиграла у команды Андорры (1:0), сборные Мальты и Латвии сыграли вничью (1:1).

Лига наций C 2020/2021
6.09.2020, 21:45

Косово1Греция2

11 октября сборная России примет команду Турции, а сербы на своем поле сыграют с венграми.

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Сербия
0:0
Первый тайм: 0:0
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