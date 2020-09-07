Сборные Сербии и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций

Источник: AFP 2020

На 49-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален капитан сербской команды Александар Коларов.

Ранее в воскресенье сборная России победила команду Венгрии и единолично возглавила таблицу группы 3 лиги В. В активе россиян 6 очков, на втором месте идет команда Венгрии (3), на третьем — сборная Турции (1), на четвертом — сербы (1). В группе 4 будущие соперники сборной России на чемпионате Европы финны победили на выезде команду Ирландии (1:0), а сборная Уэльса была сильнее болгар (1:0).

Лига наций B 2020/2021 6.09.2020, 19:00 Ирландия 0 Финляндия 1

В матче группы 4 лиги А сборная Испании благодаря дублю Серхио Рамоса разгромила команду Украины (4:0). В другой встрече квартета команда Германии сыграла на выезде вничью со сборной Швейцарии (1:1). После двух матчей таблицу группы возглавляют испанцы, набравшие 4 очка, второй идет сборная Украины (3), третьей — команда Германии (2), таблицу замыкают швейцарцы (1).

Лига наций A 2020/2021 6.09.2020, 21:45 Испания 4 Украина 0

Лига наций A 2020/2021 6.09.2020, 21:45 Швейцария 1 Германия 1

Выступающая в группе 3 лиги С сборная Словении дома победила во втором туре команду Молдавии (1:0), сборная Греции переиграла на выезде команду Косова (2:1). В группе 1 лиги D сборная Фарерских островов выиграла у команды Андорры (1:0), сборные Мальты и Латвии сыграли вничью (1:1).

Лига наций C 2020/2021 6.09.2020, 21:45 Косово 1 Греция 2