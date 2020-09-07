Шевченко назвал причину крупного поражения от Испании
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после поражения от Испании в Лиге наций (0:4) отметил, что команда не восстановилась к игре.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после поражения от Испании в Лиге наций (0:4) отметил, что команда не восстановилась к игре.
По его мнению, соперник был намного лучше.
— Сегодня проблема заключалась не в одном или нескольких игроках, — цитирует
Испания очень хорошо маневрировала, мяч очень быстро двигался. Как я уже сказал, нам сегодня не хватало физических сил, соперники постоянно меняли диапазон атак, при смещениях наших крайних полузащитников и опорников успевать за ними на флангах было очень тяжело. В современном футболе в матчах с командами такого уровня ты иногда остаешься с соперником один в один, и надо доигрывать момент.