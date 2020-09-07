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11:50 (мск), источник: Vesti.kz

Без Зайнутдинова. Назван стартовый состав сборной Казахстана на матч с Беларусью

Назван стартовый состав сборной Казахстана по футболу на матч с Беларусью, который пройдет в рамках Лиги наций.

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Источник: Reuters

Как пишет Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале, Михал Билек уже определился со стартовым составом. По сравнению с гостевым матчем с Литвой есть существенные изменения. В частности, в стартовом составе присутствует не игравший в Литве Абзал Бейсебеков и отсутствует Бахтиер Зайнутдинов.

Тренерский штаб решил поберечь парня. Возможно, его выпустят во втором тайме, если будет такая необходимость и если вообще посчитают нужным вносить его в заявку. При большом желании Бахтиер играть может, хоть голеностоп еще болит.

Состав сборной Казахстана выглядит так:

вратарь: Стас Покатилов;.

защитники: Ян Вороговский, Александр Марочкин, Сергей Малый, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев;.

полузащитники: Абзал Бейсебеков, Айбол Абикен, Максим Федин, Бауыржан Исламхан (с);.

нападающий: Абат Аимбетов.

Напомним, матч Казахстан — Беларусь пройдет сегодня, 7 сентября, в Алматы на Центральном стадионе. Начало — в 20:00 по времени Нур-Султана.

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