Без Зайнутдинова. Назван стартовый состав сборной Казахстана на матч с Беларусью

Источник: Reuters

Как пишет Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале, Михал Билек уже определился со стартовым составом. По сравнению с гостевым матчем с Литвой есть существенные изменения. В частности, в стартовом составе присутствует не игравший в Литве Абзал Бейсебеков и отсутствует Бахтиер Зайнутдинов.

Тренерский штаб решил поберечь парня. Возможно, его выпустят во втором тайме, если будет такая необходимость и если вообще посчитают нужным вносить его в заявку. При большом желании Бахтиер играть может, хоть голеностоп еще болит.

Состав сборной Казахстана выглядит так:

вратарь: Стас Покатилов;.

защитники: Ян Вороговский, Александр Марочкин, Сергей Малый, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев;.

полузащитники: Абзал Бейсебеков, Айбол Абикен, Максим Федин, Бауыржан Исламхан (с);.

нападающий: Абат Аимбетов.