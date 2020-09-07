Без Зайнутдинова. Назван стартовый состав сборной Казахстана на матч с Беларусью
Назван стартовый состав сборной Казахстана по футболу на матч с Беларусью, который пройдет в рамках Лиги наций.
Назван стартовый состав сборной Казахстана по футболу на матч с Беларусью, который пройдет в рамках Лиги наций.
Как пишет Айдын Кожахмет в своем
Тренерский штаб решил поберечь парня. Возможно, его выпустят во втором тайме, если будет такая необходимость и если вообще посчитают нужным вносить его в заявку. При большом желании Бахтиер играть может, хоть голеностоп еще болит.
Состав сборной Казахстана выглядит так:
вратарь: Стас Покатилов;.
защитники: Ян Вороговский, Александр Марочкин, Сергей Малый, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев;.
полузащитники: Абзал Бейсебеков, Айбол Абикен, Максим Федин, Бауыржан Исламхан (с);.
нападающий: Абат Аимбетов.
Напомним, матч Казахстан — Беларусь пройдет сегодня, 7 сентября, в Алматы на Центральном стадионе. Начало — в 20:00 по времени