Сборной России нужен защитник? Что случилось во втором тайме матча с Венгрией

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Сборная России доказала: коронавирусный перерыв не повлиял на ее готовность решать высокие задачи. Два матча Лиги наций — две победы и первое место в группе.

Правда, встречи получились разными. Россияне запрессинговали Сербию, сильно уступавшую в физической готовности. С Венгрией же вышло иначе: игра выглядела равной, а ее исход определила реализация. Для наших неудачным стал отрезок, начавшийся с 60-й минуты: соперник вернул себе владение, а также стал чаще бить по воротам.

Почему сборная России пропустила два гола? И какую позицию в команде стоит усилить?

Как играли до

Местами — здорово! Венгры оборонялись по схеме 5−4−1, а у сборной России отсутствовали самые креативные футболисты — Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук. На выдающийся дриблинг в завершающей стадии атаки рассчитывать не приходилось — недаром лучшим в этом компоненте стал исполнявший роль опорника Роман Зобнин (3 успешных обводки из 4). Отсюда — длинные передачи в расчете на верховую борьбу опускавшегося глубоко Артема Дзюбы (7 выигранных единоборств). Доказательство тому — крик с тренерской скамейки в адрес голкипера Антона Шунина, вводившего мяч в игру: «Дзюбу смотрим!» Кстати, передача пришла по адресу.

Перестановки Станислава Черчесова в стартовом составе сработали.

Далер Кузяев оказывался на обоих флангах и отдавал передачи в штрафную: результативную на Антона Миранчука и две предголевые перед мячами Магомеда Оздоева и Мариу Фернандеса. Миранчук оказался в той роли, которую ранее в «Локо» исполнял его брат Алексей: гибрид «десятки» и центрфорварда. Отсюда — открывания между защитниками соперника и большой объем работы в средней трети поля.

Наконец, Дзюба снова ответил хейтерам: не голами, так прекрасным ассистом! Мало того, что Артем снова прессинговал вратаря и выигрывал верх — его умная результативная передача на Фернандеса с паузой и грамотной оценкой ситуации достойна учебника. Форвард мог пробить сам — тем более, что на кону звание лучшего бомбардира сборной, но решил сыграть надежнее.

Что случилось после

У Венгрии — 10 ударов (6 в створ), у России — 6 (3). Начиная с 57-й минуты, наша команда ни разу не пробила по воротам. Зато соперник активизировался. Отсюда — значительный перевес россиян по выносам (26 против 10), успешным отборам (23 против 14) и сэйвам (4 у Шунина против нуля у Гулачи). Что произошло?

Во-первых, не сработали замены Черчесова. Какой-то креатив в атаке создавали Кузяев и Миранчук, но вместо них вышли уставший в предыдущем матче Юрий Жирков (13 касаний мяча за 30 минут) и опорник Юрий Газинский (9 касаний мяча за 20 минут). Скорость давал Алексей Ионов, но он был заменен на защитника Вячеслава Караваева (4 касания мяча за 15 минут). Цифры в скобках приведены не случайно. Они характеризуют тактику нашей команды после того, как счет стал разгромным: игру на удержание и минимум атакующих действий — Дзюба подустал и сбавил в активности.

Во-вторых, высветилась ключевая проблема этого состава сборной.

У Георгия Джикии нет партнера по центру обороны, который соответствовал бы его уровню. Это было заметно и во встрече с Сербией, когда вышедший на замену Роман Нойштедтер потерял зону, и в матче с Венгрией, где неудачно действовал Семенов. В моменте с первым голом соперника Андрей исполнил Николу Максимовича, поскользнувшегося под прессингом Дзюбы на «ВТБ Арене». А со вторым — опоздал к оппоненту в штрафной: Неманья Николич бил без сопротивления.

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Итог

— На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу. Мы дали и поплатились двумя голами. Потом все выровнялось, инициативу больше не отдавали, — сказал Черчесов сразу после финального свистка.

На мой взгляд, проблема глубже, она связана с тем, что позиция центрального защитника — дефицитная в контексте игроков с отечественным паспортом. Да, в молодежке есть Игорь Дивеев и Роман Евгеньев. Однако они решают свои задачи — не менее важные, чем у основной команды.

Поэтому лучшим вариантом стала бы натурализация партнера Джикии по «Спартаку» — Самюэля Жиго, не заигранного ни за Алжир, ни за Францию. Прямо сейчас это самый топовый исполнитель в своем амплуа в РПЛ, умеющий все: от отбора в своей штрафной, до исполнения роли опорника/ тяжелого форварда. Сборная получила бы как индивидуальный класс, так и наигранную связку. И, главное, уверенность.