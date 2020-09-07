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11:58 (мск), источник: Vesti.kz

Агент обвинил тренера сборной Беларуси в трусости перед матчем Лиги наций с Казахстаном

В первом туре белорусов огорчили албанцы.

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Белорусский агент Валерий Исаев отметил трусливую позицию тренерского штаба сборной Беларуси по футболу во главе с Михаилом Мархелем накануне матча с Казахстаном в рамках второго тура Лиги наций.

«Это главный тренер национальной сборной или клерк Минспорта? Вроде все время тренером работал, когда успел набраться опыта так крутить задом? Вчистую проиграть албанцам и сетовать на проблемы с реализацией, какой из моментов был голевым? Декларировать омоложение национальной сборной (непонятно с какого), а в последней игре Бордачев, Селява, Хачатурян, Легчилин, и эти парни заслуженно в сборной.

Теперь плевать на игру с казахами, главное с Грузией, при том, что один и тот же турнир, лишь с одной разницей — не Мархеля заслуга в том, что сборная добралась до матча с Грузией. Трусливая игра, трусливая позиция тренерского штаба сборной (не только в футболе). Кондратьеву давно нужно попрощаться с этим штабом, — приводит слова Исаева by.tribuna.com со ссылкой на его пост в Facebook.

Матч состоится 7 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Начало — в 20:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире.

В первом туре Казахстан в гостях победил Литву (2:0), а Беларусь на своем поле проиграла Албании (0:2).

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