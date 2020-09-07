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15:52 (мск), источник: Вести.Ru

Станислав Черчесов: год простоя сказался на сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о первых двух матчах своих подопечных в Лиге наций УЕФА.

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Источник: AP 2020

«Практически год мы не виделись, нам потребовалось определенное время, чтобы вернуть навыки. Поэтому в игре с Сербией первые минут 30 никак не могли поймать ритм. Нам было не так легко, не случайно мы трех игроков — Кудряшова, Нойштедтера и Кузяева вызвали на пару дней раньше.

Собирались тремя группами, чтоб максимально каждый час использовать для подготовки. Было много вопросов, которые надо было решать. В большинстве нам это удалось. Были некоторые нюансы, которые не до конца учли, но год простоя на нас сказался.

Напомним, на старте Лиги наций УЕФА сборная России в Москве обыграла команду Сербии (3:1), а затем в Будапеште переиграла Венгрию (3:2). До этого команда Черчесова играла осенью прошлого года в рамках отбора к Евро-2020.

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