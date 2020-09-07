Станислав Черчесов: год простоя сказался на сборной России

Источник: AP 2020

«Практически год мы не виделись, нам потребовалось определенное время, чтобы вернуть навыки. Поэтому в игре с Сербией первые минут 30 никак не могли поймать ритм. Нам было не так легко, не случайно мы трех игроков — Кудряшова, Нойштедтера и Кузяева вызвали на пару дней раньше.

Собирались тремя группами, чтоб максимально каждый час использовать для подготовки. Было много вопросов, которые надо было решать. В большинстве нам это удалось. Были некоторые нюансы, которые не до конца учли, но год простоя на нас сказался.