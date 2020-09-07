Черчесов признал проблему с центральными защитниками в сборной России

Сборная России одержала две победы в стартовых матчах Лиги наций, переиграв сербов (3:1) и венгров (3:2). Во встрече с командой Сербии в центре обороны действовали Георгий Джикия и Андрей Семенов. Во втором тайме Семенов был заменен на Романа Нойштедтера из-за травмы. Однако в матче с венграми Семенов отыграл 90 минут в паре с Джикией.

«Семенов наполовину травмированный вышел и сыграл 90 минут, он сам прекрасно знает, что были моменты, когда надо было по-другому сыграть. Но на сегодняшний день у нас есть только Семенов. Нойштедтер пока без команды, у [Дмитрия] Чистякова и [Максима] Беляева травмы. Есть проблемы, которые надо решать, и принимать решение, которое пойдет на пользу команде», — сказал Черчесов.