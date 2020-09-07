«Затравил жестко». Покатилов ответил российскому комментатору на сравнение с Нойером

История об игроке прозвучала в передаче «Футболина». Комментатор «Матч ТВ» рассказал историю про казахстанского голкипера, когда тот защищал цвета карагандинского «Шахтера», называя его своим любимым игроком и претендентом на «Золотой мяч».
«В связи с последними событиями: любимый комментатор затравил жестко, зато пропиарил зачетно. Кому интересно, гляньте в YouTube “Футболина” — выпуск топ!» — написал Покатилов.
«У меня сегодня Швейцария- Германия (матч состоялся 6 сентября. — прим. Vesti.kz)! Придется сравнить тебя с Нойером в эфире», — ответил Нагучев.
«Спасибо, конечно, за такое сравнение. Но завтра мы играем с белорусами, там меня можно не сравнивать ни с кем», — парировал вратарь.
Напомним, сейчас Покатилов выступает за «Кайрат». В «Шахтере» он выступал с лета 2013 года, а в 2015-м перешел в «Актобе».
В матче Лиги наций против Беларуси, который состоится сегодня, 7 сентября, в Алматы, Покатилов попал в стартовый состав.