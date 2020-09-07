Сборная Казахстана проиграла Беларуси в первом домашнем матче Лиги наций
Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Беларуси в домашнем матче Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Беларуси в домашнем матче Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась со счетом 2:1.
В первом тайме зрители голов не увидели. На 49-й минуте Казахстан забил, однако взятие ворот отменили — Абат Аймбетов оказался в офсайде.
На 53-й минуте счет в матче был открыт. Правда, сделали это гости. Игорь Стасевич подхватил мяч на фланге, обыграл защитника и навесил в штрафную, где Максим Бордачев головой переправил мяч в ворота Стаса Покатилова.
Спустя девять минут Казахстан отыгрался. Ян Вороговский пробил
Ключевой момент случился на 86-й минуте. Гафуржан Суюмбаев неудачно выбросил аут, Виталий Лисакович перехватил мяч, обыграл Покатилова и закатил мяч в пустые ворота.
Напомним, на старте Лиги наций подопечные Михала Билека обыграли на выезде Литву со счетом 2:0. Голы забили Бахтиер Зайнутдинов и Исламбек Куат.