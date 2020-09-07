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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана проиграла Беларуси в первом домашнем матче Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Беларуси в домашнем матче Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме зрители голов не увидели. На 49-й минуте Казахстан забил, однако взятие ворот отменили — Абат Аймбетов оказался в офсайде.

На 53-й минуте счет в матче был открыт. Правда, сделали это гости. Игорь Стасевич подхватил мяч на фланге, обыграл защитника и навесил в штрафную, где Максим Бордачев головой переправил мяч в ворота Стаса Покатилова.

Спустя девять минут Казахстан отыгрался. Ян Вороговский пробил из-за пределов штрафной, но белорусский голкипер Александр Гутор не смог зафиксировать мяч. Первым на добивании оказался Аймбетов и сравнял счет, забив свой первый гол за сборную.

Ключевой момент случился на 86-й минуте. Гафуржан Суюмбаев неудачно выбросил аут, Виталий Лисакович перехватил мяч, обыграл Покатилова и закатил мяч в пустые ворота.

Напомним, на старте Лиги наций подопечные Михала Билека обыграли на выезде Литву со счетом 2:0. Голы забили Бахтиер Зайнутдинов и Исламбек Куат.

Казахстан
1:2
Первый тайм: 0:0
Беларусь
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