Сборная Беларуси победила Казахстан в Лиге наций

В первом тайме встречи в Алматы команды не смогли поразить ворота. В начале второй половины игры белорусы стали действовать гораздо активнее, и на 53-й минуте Максим Бордачев открыл счет после верховой передачи Игоря Стасевича. Подопечные Михаила Мархеля недолго были впереди — менее чем через 10 минут ошибку допустил голкипер белорусов Александр Гутор, и Абат Аймбетов восстановил равновесие. А на 86-й минуте при вводе мяча из-за боковой линии грубо ошибся один из защитников хозяев, и Виталий Лисакович забил победный гол сборной Беларуси.

В первом туре соревнований белорусы проиграли в Минске албанцам со счетом 0:2, а казахстанские футболисты с таким же результатом обыграли в Вильнюсе команду Литвы. Сегодня литовцы сыграют в Тиране со сборной Албании.

Расписание остальных встреч в 4-й группе лиги С Лиги наций УЕФА:

11 октября Литва — Беларусь, Казахстан — Албания;.

14 октября Беларусь — Казахстан, Литва — Албания;.

15 ноября Беларусь — Литва, Албания — Казахстан;.

18 ноября Албания — Беларусь, Казахстан — Литва.