Сборная Беларуси победила Казахстан в Лиге наций
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси обыграли команду Казахстана со счетом 2:1 в гостевом матче Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси обыграли команду Казахстана со счетом 2:1 в гостевом матче Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме встречи в Алматы команды не смогли поразить ворота. В начале второй половины игры белорусы стали действовать гораздо активнее, и на 53-й минуте Максим Бордачев открыл счет после верховой передачи Игоря Стасевича. Подопечные Михаила Мархеля недолго были впереди — менее чем через 10 минут ошибку допустил голкипер белорусов Александр Гутор, и Абат Аймбетов восстановил равновесие. А на 86-й минуте при вводе мяча
В первом туре соревнований белорусы проиграли в Минске албанцам со счетом 0:2, а казахстанские футболисты с таким же результатом обыграли в Вильнюсе команду Литвы. Сегодня литовцы сыграют в Тиране со сборной Албании.
Расписание остальных встреч в 4-й группе лиги С Лиги наций УЕФА:
По итогам турнира победители четырех групп лиги С выйдут в лигу В. В дебютном сезоне Лиги наций сборная Беларуси заняла первое место в группе 2 лиги D, получив повышение в классе, а также возможность поспорить за выход в финальную часть Евро-2020. В полуфинале 8 октября в Тбилиси белорусские футболисты сыграют со сборной Грузии. Во втором матче полуфинальной стадии футболисты Северной Македонии примут команду Косово. Победители полуфиналов 12 ноября встретятся в решающем поединке за путевку в финальную стадию чемпионата Европы, который в связи с пандемией коронавируса был перенесен на 2021 год.