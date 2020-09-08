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11:54 (мск), источник: Прессбол

Никита Наумов: Да, наш второй гол был курьезный, но мы больше Казахстана заслуживали победы

Защитник сборной Беларуси Никита Наумов отдал должное сопернику в гостевом противостоянии с командой Казахстана (2:1).

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— Казахстан — хорошая команда, но мы чуть больше владели инициативой в матче. Да, наш второй гол был курьезный, но мы больше заслуживали победы. Больше создали моментов, поэтому считаю результат закономерным.

— Сравни Казахстан с Албанией. Кому было труднее противостоять?

— У албанцев почти весь основной состав играет в чемпионате Италии. Они сыгранные, мастеровитые. С ними было тяжелей. Победа над Казахстаном придала уверенности, позитива. В преддверии игры с Грузией это как раз вовремя.

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Казахстан
1:2
Первый тайм: 0:0
Беларусь
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