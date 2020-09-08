Никита Наумов: Да, наш второй гол был курьезный, но мы больше Казахстана заслуживали победы
Защитник сборной Беларуси Никита Наумов отдал должное сопернику в гостевом противостоянии с командой Казахстана (2:1).
Защитник сборной Беларуси Никита Наумов отдал должное сопернику в гостевом противостоянии с командой Казахстана (2:1).
— Казахстан — хорошая команда, но мы чуть больше владели инициативой в матче. Да, наш второй гол был курьезный, но мы больше заслуживали победы. Больше создали моментов, поэтому считаю результат закономерным.
— Сравни Казахстан с Албанией. Кому было труднее противостоять?
— У албанцев почти весь основной состав играет в чемпионате Италии. Они сыгранные, мастеровитые. С ними было тяжелей. Победа над Казахстаном придала уверенности, позитива. В преддверии игры с Грузией это как раз вовремя.