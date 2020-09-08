Никита Наумов: Да, наш второй гол был курьезный, но мы больше Казахстана заслуживали победы

— Казахстан — хорошая команда, но мы чуть больше владели инициативой в матче. Да, наш второй гол был курьезный, но мы больше заслуживали победы. Больше создали моментов, поэтому считаю результат закономерным.

— Сравни Казахстан с Албанией. Кому было труднее противостоять?