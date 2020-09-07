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20:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Очень жаль». Билек объяснил первое поражение в Лиге наций и отсутствие Зайнутдинова с Жуковым

Ничья была бы справедливым результатом, заявил главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек после поражения в матче Лиги наций против команды Беларуси. Чешский специалист объяснил, почему не сыграл Бахтиер Зайнутдинов и не был вызван Георгий Жуков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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— Расскажите об игре и, самое главное, прокомментируйте то, что произошло в конце игры.

— Очень жаль, что проиграли матч, ничья была бы хорошим результатом для обеих команд. В первом тайме у нас были проблемы в середине поля, в перерыве мы поменяли игровую схему. После первого тайма стали лучше играть.

Перед первым голом ошиблись. Потом играли лучше и забили, для победы нужен был еще один гол. Но в конце пропустили. Ребята хотели выиграть. Жаль, ни одного очка не набрали в этом матче.

— По какой причине Зайнутдинов остался в запасе?

— Все из-за травмы, полученной в Литве. Вчера на тренировке он сказал, что не сможет играть.

— Гафуржан Суюмбаев и Нуралы Алип играют в одной команде и у них произошла такая ошибка. Как прокомментируете это?

— Сделал ошибку игрок, который работал очень хорошо все 90 минут. Это футбол.

— С чем связано отсутствие в сборной Дмитрия Шомко?

— Он выглядел хорошо, но будет лучше, когда у него появится готовность в своей команде. Поэтому мы вызвали других игроков.

— Вам сейчас удобно сравнить сборные Литвы и Беларуси, за три дня сыграли два матча, надо ли понимать, что Беларусь сильнее Литвы?

— Тяжело после такой игры говорить о соперниках. В том матче были моменты, когда они хорошо комбинировали, бегали и держали мяч. У Литвы хорошая команда. В Литве оставили много сил, для нас был сложный матч. Сегодня это было видно.

— Почему не вызвали Георгия Жукова?

— У него были проблемы с паспортом.

— Довольны ли вы игрой в центре поля в обоих матчах? Абикен нерегулярно играет в своем клубе, Бейсебеков вовсе защитник. Сегодня оба играли в центре. С чем связан выбор игроков на встречу с Беларусью?

— За полтора года ранее в середине поля играли Меркель и Жуков, которых с нами нет, и Куат, у которого нет клуба, а также Абикен, который не всегда выходит на поле за «Кайрат», но он показал свои качества, молодой футболист и может еще долго выступать на высоком уровне. Бейсебеков играл с белорусами, потому что Перцух принимал участие в первом матче. Я хотел, чтобы на поле был игрок, у которого было больше сил. Хочу сказать, что Абикен и Бейсебеков смотрелись неплохо.

— Можно подробнее о проблемах с паспортом у Жукова? Они те же самые, что у Меркеля?

— Вопрос не ко мне. У меня информация о том, что у него проблема с паспортом, и все.

Напомним, сборная Казахстана во втором туре уступила команде Беларуси в Алматы со счетом 1:2. У команды Билека по-прежнему три очка.

Следующий матч в Лиге наций сборная Казахстана проведет на своем поле 11 октября против Албании.

Казахстан
1:2
Первый тайм: 0:0
Беларусь
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