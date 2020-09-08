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12:53 (мск), источник: Прессбол

Николай Ходасевич намекнул на договорной характер матча сборных Казахстана и Беларуси

Белорусский тележурналист и блогер Николай Ходасевич на своем ютуб-канале поделился наблюдением перед встречей сборных Беларуси и Казахстана в Лиге наций, которая завершилась викторией «белакрылых» 2:1.

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Источник: Reuters

Мне не очень понравилось движение букмекерских линий накануне этого матча. Казахстан долгое время был фаворитом, а буквально за несколько часов все изменилось — и сборная Беларуси стала фаворитом. Ну и мы помним, как был забит решающий мяч, когда парень вывел один на один Виталия Лисаковича…

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Казахстан
1:2
Первый тайм: 0:0
Беларусь
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