Гол Бареллы помог сборной Италии победить команду Нидерландов в матче Лиги наций

Источник: AFP 2020

Единственный мяч в компенсированное к первому тайму время забил Николо Барелла. В составе сборной Нидерландов полный матч провел бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес.

Сборные Италии и Нидерландов выступают в первой группе лиги А. В параллельном матче квартета сборная Польши в гостях победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1. Сборная Италии набрала четыре очка и занимает первое место в турнирной таблице, далее идут команды Нидерландов (3), Польши (3) и Боснии и Герцеговины (1).

Лига наций A 2020/2021 7.09.2020, 21:45 Босния и Герцеговина 1 Польша 2

В матче первой группы лиги B сборная Норвегии в гостях разгромила команду Северной Ирландии (5:1), дубль в составе норвежцев оформил Эрлинг Холанд. В другом матче группы румыны на выезде оказались сильнее австрийцев (3:2). Во второй группе лиги B команда Шотландии в гостях переиграла команду Чехии (2:1), за которую играли футболисты из молодежной сборной, поскольку основа из-за случаев заражения коронавирусом не смогла принять участия в матче. В параллельном матче команда Израиля на домашнем поле сыграла вничью со словаками (1:1).

Лига наций B 2020/2021 7.09.2020, 21:45 Северная Ирландия 1 Норвегия 5

Лига наций B 2020/2021 7.09.2020, 21:45 Австрия 2 Румыния 3

Лига наций B 2020/2021 7.09.2020, 21:45 Чехия 1 Шотландия 2