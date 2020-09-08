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00:03 (мск), источник: ТАСС

Гол Бареллы помог сборной Италии победить команду Нидерландов в матче Лиги наций

ТАСС, 7 сентября. Сборная Италии по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Нидерландов в матче второго тура группового раунда Лиги наций. Встреча прошла в Амстердаме при пустых трибунах.

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Источник: AFP 2020

Единственный мяч в компенсированное к первому тайму время забил Николо Барелла. В составе сборной Нидерландов полный матч провел бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес.

Сборные Италии и Нидерландов выступают в первой группе лиги А. В параллельном матче квартета сборная Польши в гостях победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1. Сборная Италии набрала четыре очка и занимает первое место в турнирной таблице, далее идут команды Нидерландов (3), Польши (3) и Боснии и Герцеговины (1).

Лига наций A 2020/2021
7.09.2020, 21:45

Босния и Герцеговина1Польша2

В матче первой группы лиги B сборная Норвегии в гостях разгромила команду Северной Ирландии (5:1), дубль в составе норвежцев оформил Эрлинг Холанд. В другом матче группы румыны на выезде оказались сильнее австрийцев (3:2). Во второй группе лиги B команда Шотландии в гостях переиграла команду Чехии (2:1), за которую играли футболисты из молодежной сборной, поскольку основа из-за случаев заражения коронавирусом не смогла принять участия в матче. В параллельном матче команда Израиля на домашнем поле сыграла вничью со словаками (1:1).

Лига наций B 2020/2021
7.09.2020, 21:45

Северная Ирландия1Норвегия5

Лига наций B 2020/2021
7.09.2020, 21:45

Австрия2Румыния3

Лига наций B 2020/2021
7.09.2020, 21:45

Чехия1Шотландия2

В следующем туре подопечные Роберто Манчини в гостях сыграют с поляками, а сборная Нидерландов также на выезде встретится с командой Боснии и Герцеговины. Обе встречи пройдут 11 октября.

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Нидерланды
0:1
Первый тайм: 0:1
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