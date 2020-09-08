Сборная Казахстана вышла в лидеры группы Лиги наций

Источник: Vesti.kz

Команда Михала Билека дома проиграла Беларуси со счетом 1:2. В составе победителей голы забили Максим Бордачев (53-я минута) и Виталий Лисакович (86-я). У хозяев отличился Абат Аймбетов (62-я).

В другом матче группы сборная Албании на своем поле сенсационно уступила Литве — 0:1. Победу литовцам принес Донатас Казлаускас, отличившийся на 52-й минуте.