Сборная Казахстана вышла в лидеры группы Лиги наций
Завершились матчи второго тура в группе 4 дивизиона С Лиги наций, где выступает сборная Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Завершились матчи второго тура в группе 4 дивизиона С Лиги наций, где выступает сборная Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда Михала Билека дома проиграла Беларуси со счетом 1:2. В составе победителей голы забили Максим Бордачев (53-я минута) и Виталий Лисакович (86-я). У хозяев отличился Абат Аймбетов (62-я).
В другом матче группы сборная Албании на своем поле сенсационно уступила Литве — 0:1. Победу литовцам принес Донатас Казлаускас, отличившийся на 52-й минуте.
После двух туров в активе четырех команд по три очка, однако Казахстан возглавляет группу, опережая соперников по дополнительным показателям.