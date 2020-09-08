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00:17 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана вышла в лидеры группы Лиги наций

Завершились матчи второго тура в группе 4 дивизиона С Лиги наций, где выступает сборная Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Команда Михала Билека дома проиграла Беларуси со счетом 1:2. В составе победителей голы забили Максим Бордачев (53-я минута) и Виталий Лисакович (86-я). У хозяев отличился Абат Аймбетов (62-я).

В другом матче группы сборная Албании на своем поле сенсационно уступила Литве — 0:1. Победу литовцам принес Донатас Казлаускас, отличившийся на 52-й минуте.

После двух туров в активе четырех команд по три очка, однако Казахстан возглавляет группу, опережая соперников по дополнительным показателям.

Албания
0:1
Первый тайм: 0:0
Литва
Сборная Казахстана вышла в лидеры группы Лиги наций
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