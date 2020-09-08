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10:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Да, моя страна победила, но я расстроен…». Шпилевский — о матче Казахстана с Беларусью и ошибке капитана «Кайрата»

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский в интервью KazFootball.kz прокомментировал матч Лиги наций между сборными Казахстана и Беларуси и курьезную ошибку Гафуржана Суюмбаева, а также оценил прогресс Яна Вороговского.

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Источник: Reuters

— Алексей Николаевич, сегодня ваша страна победила, поэтому поздравляем с победой!

— Моя страна победила, это да. Но я расстроен за тех ребят, которых я ежедневно вижу в «Кайрате». Особенно ошибка Гафуржана в конце, когда неудачно выбросил аут. Бывает-бывает, поэтому человека сейчас нужно подбадривать и двигаться вперед. У них еще есть ответная игра с Беларусью, две игры с Албанией и домашний матч с Литвой.

— Вы согласны, что справедливым результатом была бы ничья?

— Для этого есть главный тренер, чтобы это оценить. Я сейчас не в той роли, чтобы что-то говорить. Просто разочарован за ребят, что в конце произошла такая нелепая ситуация.

— Как думаете, повлияет ли эта ошибка на Гафуржана психологически в дальнейших матчах?

— Буду надеяться, что нет. Суюмбаев — очень важный футболист, наш капитан. Ему уже не 18 лет, поэтому он адекватно отнесется к ситуации. Конечно, сегодня я ему позвоню, поговорим с ним по телефону. Попытаюсь подбодрить его. Завтра новый день, и он с новыми силами должен вернуться к нам в строй.

Кайрат (Алма-Ата)

— Как оцените выступление игроков «Кайрата» в сегодняшнем матче?

— Я своими ребятами остался доволен. Они свою задачу выполнили. Показали то, что показывают у меня в клубе.

— Виделись ли с Исламханом и Куатом?

— Честно говоря, на этих сборах увидеться не удалось. Но с Бауыржаном недели три-четыре назад пересекались.

— Как оцените игру Яна Вороговского? Видно, что он прибавил после переезда в Бельгию?

— Видно, что он очень прибавил в опыте, лучше действует в ключевых моментах. Он не такой суетной, каким был на начальной стадии у нас. Я за него очень рад, и даже не сомневался, что у него не будет с этим проблем. Ян — очень целеустремленный человек. Только положительные эмоции остались о нем. Я его очень уважаю как человека и желаю ему только удачи!

Напомним, сборная Беларуси одержала первую победу в новом розыгрыше турнира, а команда Казахстана потерпела первое поражение.

Встреча группы 4 лиги С, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Максим Бордачев (53-я минута) и Виталий Лисакович (86), у хозяев мяч забил Абат Аймбетов (62). Видеообзор этого матча можно посмотреть здесь.

Несмотря на это поражение, сборная Казахстана возглавила группу, так как Албания сенсационно проиграла Литве со счетом 0:1.

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Казахстан
1:2
Первый тайм: 0:0
Беларусь
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