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10:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Кто же так вбрасывает?!» Eurosport удивился голу Беларуси после привоза футболиста сборной Казахстана

Eurosport в материале о матче сборной Казахстана с Беларусью в Лиге наций особо отметил гол Виталия Лисаковича, который забил после ошибки капитана «Кайрата» Гафуржана Суюмбаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Материал вышел под названием «Нелепый гол Беларуси: Соперник вывел Лисаковича к воротам броском из аута» и с анонсом: «Кто же так вбрасывает?!»

«Сборная Беларуси обыграла сборную Казахстана в матче Лиги наций — 2:1. Победный мяч в ворота казахстанцев забил форвард московского “Локомотива” Виталий Лисакович. Защитник хозяев вывел Лисаковича один на один вбросом мяча из аута, и белорусский игрок спокойно реализовал буллит», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге сборная Казахстана потерпела первое поражение в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу. Несмотря на это поражение сборная Казахстана возглавила группу, так как Албания сенсационно проиграла Литве со счетом 0:1.

Стоит отметить, что болельщики сборной Казахстана атаковали страницу Гафуржана Суюмбаева в Instagram, после чего капитан «Кайрата» удалил ее.

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Первый тайм: 0:0
Беларусь
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