«Кто же так вбрасывает?!» Eurosport удивился голу Беларуси после привоза футболиста сборной Казахстана

Источник: РИА "Новости"

Материал вышел под названием «Нелепый гол Беларуси: Соперник вывел Лисаковича к воротам броском из аута» и с анонсом: «Кто же так вбрасывает?!»

«Сборная Беларуси обыграла сборную Казахстана в матче Лиги наций — 2:1. Победный мяч в ворота казахстанцев забил форвард московского “Локомотива” Виталий Лисакович. Защитник хозяев вывел Лисаковича один на один вбросом мяча из аута, и белорусский игрок спокойно реализовал буллит», — говорится в сообщении.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/a46PrSbH1IY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге сборная Казахстана потерпела первое поражение в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу. Несмотря на это поражение сборная Казахстана возглавила группу, так как Албания сенсационно проиграла Литве со счетом 0:1.