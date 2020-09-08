«Кто же так вбрасывает?!» Eurosport удивился голу Беларуси после привоза футболиста сборной Казахстана

Материал вышел под названием «Нелепый гол Беларуси: Соперник вывел Лисаковича к воротам броском из аута» и с анонсом: «Кто же так вбрасывает?!»
«Сборная Беларуси обыграла сборную Казахстана в матче Лиги наций — 2:1. Победный мяч в ворота казахстанцев забил форвард московского “Локомотива” Виталий Лисакович. Защитник хозяев вывел Лисаковича один на один вбросом мяча из аута, и белорусский игрок спокойно реализовал буллит», — говорится в сообщении.
В итоге сборная Казахстана потерпела первое поражение в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу. Несмотря на это поражение сборная Казахстана возглавила группу, так как Албания сенсационно проиграла Литве со счетом 0:1.
Стоит отметить, что болельщики сборной Казахстана атаковали страницу Гафуржана Суюмбаева в Instagram, после чего капитан «Кайрата» удалил ее.