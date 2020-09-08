Евгений Яблонский: В концовке было видно, что Казахстан уже устал. Я верил, что моментик будет и мы обязательно его решим
Игрок сборной Беларуси Евгений Яблонский прокомментировал победу над Казахстаном (2:1) в Лиге наций.
Игрок сборной Беларуси Евгений Яблонский прокомментировал победу над Казахстаном (2:1) в Лиге наций.
— Казахстан всегда хорошо с первых минут прессингует. В целом, мы хорошо справились, хорошо отбирали мяч, хорошо подстраивались друг под друга, хорошо подбирали мячи. Наверное, вот это залог того, что мы взяли игру под свой контроль. Думаю, дальше мы выглядели лучше и в атаке, и в обороне.
В чем ключевой момент в переломе игры сборной? Опять же — мы давно не собирались,
В концовке было видно, что Казахстан уже устал. А у нас получались хорошие контратаки. Я верил, что моментик будет и мы обязательно его решим. В целом, так и получилось.
— Месяц до игры с Грузией. В чем еще может прибавить сборная Беларуси для того, чтобы вот так же уверенно как в концовке матча с Казахстаном выглядеть?
— Времени мало до Грузии, но, думаю, сейчас тренерский штаб проанализирует наши два матча, и они нам укажут обязательно на ошибки. Все это время мы будем хорошо работать. Будем очень серьезно готовится к этой игре, — сказал Яблонский в эфире