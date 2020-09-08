Евгений Яблонский: В концовке было видно, что Казахстан уже устал. Я верил, что моментик будет и мы обязательно его решим

— Казахстан всегда хорошо с первых минут прессингует. В целом, мы хорошо справились, хорошо отбирали мяч, хорошо подстраивались друг под друга, хорошо подбирали мячи. Наверное, вот это залог того, что мы взяли игру под свой контроль. Думаю, дальше мы выглядели лучше и в атаке, и в обороне.

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В чем ключевой момент в переломе игры сборной? Опять же — мы давно не собирались, где-то связи были потеряны. Как ни крути — это большой срок. В целом, мы понимали, как действовать просто у нас немножко не получилось: мы легко теряли мячи и из-за этого у нас не получилось в игре в атаке с Албанией.

В концовке было видно, что Казахстан уже устал. А у нас получались хорошие контратаки. Я верил, что моментик будет и мы обязательно его решим. В целом, так и получилось.

— Месяц до игры с Грузией. В чем еще может прибавить сборная Беларуси для того, чтобы вот так же уверенно как в концовке матча с Казахстаном выглядеть?