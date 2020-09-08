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15:59 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Игорь Стасевич: Заслуженно победили Казахстан, но матч был непростой

Хавбек сборной Беларуси Игорь Стасевич после матча Лиги наций с Казахстаном (2:1) рассказал о своей изящной голевой передаче, а также прокомментировал ход встречи.

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— Непростая игра. Но считаю, что мы заслуженно победили. Наверное, не скажу, что было обилие голевых моментов. Но считаю, что мы были острее впереди и поэтому заслуженно выиграли. Но еще раз повторюсь, что матч был непростой.

— Дрогнули, когда сборная Казахстана сравняла счет? Все-таки такой трудовой гол сами забили и имели возможность развить успех.

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— Нет, не дрогнули. Просто всегда пропущенный гол бьет по эмоциональному состоянию. Поэтому какое-то время мы приходили в себя. Но рад, что наладили игру. Как я уже говорил, что не было какое-то особое обилие голевых моментов, но подловили соперника на их ошибке и забили второй мяч.

— Твой голевой пас получился маленьким шедевром. У тебя самого в момент, когда мяч влетал в ворота, было ощущение удовольствия от проделанной работы вот на этом маленьком пятачке поля?

— Было удовольствие от того, что забили мяч. Не важно, кто отдает, и кто забивает. Главное — гол. Ну, конечно, приятно! :).

— У тебя 56-й матч за сборную. По этому показателю ты обошел Валентина Белькевича. На сколько для тебя лично важна эта веха в карьере?

— Не скажу, что имеет какое-то огромное значение, но, конечно, приятно выступать за свою страну. Это почетно и престижно. Каждый футболист стремится к этому. Хорошо, что уже перешагнул такой рубеж, — сказал Стасевич в эфире АБФФ-ТВ.

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