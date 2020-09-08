Игорь Стасевич: Заслуженно победили Казахстан, но матч был непростой

— Непростая игра. Но считаю, что мы заслуженно победили. Наверное, не скажу, что было обилие голевых моментов. Но считаю, что мы были острее впереди и поэтому заслуженно выиграли. Но еще раз повторюсь, что матч был непростой.

— Дрогнули, когда сборная Казахстана сравняла счет? Все-таки такой трудовой гол сами забили и имели возможность развить успех.

— Нет, не дрогнули. Просто всегда пропущенный гол бьет по эмоциональному состоянию. Поэтому какое-то время мы приходили в себя. Но рад, что наладили игру. Как я уже говорил, что не было какое-то особое обилие голевых моментов, но подловили соперника на их ошибке и забили второй мяч.

— Твой голевой пас получился маленьким шедевром. У тебя самого в момент, когда мяч влетал в ворота, было ощущение удовольствия от проделанной работы вот на этом маленьком пятачке поля?

— Было удовольствие от того, что забили мяч. Не важно, кто отдает, и кто забивает. Главное — гол. Ну, конечно, приятно! :).

— У тебя 56-й матч за сборную. По этому показателю ты обошел Валентина Белькевича. На сколько для тебя лично важна эта веха в карьере?