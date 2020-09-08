Александр Мартынович: Что улучшить перед матчем с Грузией? Хотелось бы, чтобы мы просто выходили более уверенные в своих силах, уверены в себе, в своей игре и в партнерах

Источник: Reuters

— Очень важная победа, в первую очередь для эмоционального фона ответственным матчем с Грузией. Если говорить об игре с Казахстаном, то, мне кажется, что первый тайм мы неплохо провели, хорошо контролировали мяч, открывались и владели инициативой.

Во втором тайме после забитого гола немножечко просели, но хорошо, что подкараулили момент — ошибку соперника. В любом случае надо играть до конца каждый момент.

Во втором тайме мы стали чуть-чуть больше играть за спину и тренер в перерыве попросил где-то подлиннее сыграть на нападающего.

— Что ты на правах капитана сказал после игры в раздевалке?

— Там было, кому говорить :) Главный тренер и Базанов. В любом случае всех поздравил с победой, все молодцы. Двигаемся дальше и готовимся к очень важной игре.

— Что можно улучшить за 3,5 недели перед игрой с Грузией? И как подойти к матчу в оптимальном состоянии?