Александр Мартынович: Что улучшить перед матчем с Грузией? Хотелось бы, чтобы мы просто выходили более уверенные в своих силах, уверены в себе, в своей игре и в партнерах

— Очень важная победа, в первую очередь для эмоционального фона ответственным матчем с Грузией. Если говорить об игре с Казахстаном, то, мне кажется, что первый тайм мы неплохо провели, хорошо контролировали мяч, открывались и владели инициативой.
Во втором тайме после забитого гола немножечко просели, но хорошо, что подкараулили момент — ошибку соперника. В любом случае надо играть до конца каждый момент.
Во втором тайме мы стали чуть-чуть больше играть за спину и тренер в перерыве попросил где-то подлиннее сыграть на нападающего.
— Что ты на правах капитана сказал после игры в раздевалке?
— Там было, кому говорить :) Главный тренер и Базанов. В любом случае всех поздравил с победой, все молодцы. Двигаемся дальше и готовимся к очень важной игре.
— Что можно улучшить за 3,5 недели перед игрой с Грузией? И как подойти к матчу в оптимальном состоянии?
— По поводу оптимального состояния — тут большой вопрос. Потому что все готовятся в клубах. У нас будет всего лишь три дня. И это будет, скорее всего, после матчей клубов. Тут главное восстановиться. А если говорить об игре, то хотелось бы, чтобы мы просто выходили более уверенные в своих силах, уверены в себе, в своей игре, в партнерах. Тогда, думаю, обязательно будет положительный результат, — сказал Мартынович в эфире АБФФ-ТВ.