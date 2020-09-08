Консерватизм Билека и кадровые проблемы. Чего не хватило сборной Казахстана в матчах Лиги наций

Источник: РИА "Новости"

Без Зайнутдинова у команды нет конкретики в атаке

Отрадно, что в сборной появился игрок, который действительно умеет находить и решать эпизоды. Зайнутдинову хватило меньше тайма в Литве, чтобы в очередной раз доказать, насколько рациональны и эффективны его действия в атаке. Отсутствие Бахтиера во втором тайме игры с Литвой и в матче с Беларусью значительно сказалось на потенциале всей атаки сборной. Да, без Зайнутдинова сборная забила два раза, но оба гола пришли с фланга, а именно от Яна Вороговского — еще одного игрока, который успешно выступает за рубежом.

Сборной чудовищно не хватало креативных действий или такой нацеленности на ворота, которая есть у Зайнутдинова. В этой связи печально, что игрока сопоставимого класса у команды сейчас просто нет, а значит, трудности в атаке для нас по-прежнему актуальны.

Читайте также Сборная Казахстана вышла в лидеры группы Лиги наций

Кадровые проблемы в полузащите

К матчу с Беларусью мы подошли с парой центральных полузащитников в лице Абзала Бейсебекова и Айбола Абикена. Объективно — не самый оптимальный выбор, но очевидно, что вынужденный. Сложно винить именно Билека за такой вариант, ведь он не виноват, что у Георгия Жукова и Александра Меркеля проблемы с документами, также он не виноват в отсутствии практики у Исламбека Куата и травме Асхата Тагыбергена. Стечение обстоятельств вынудило его сыграть в таком сочетании и оно не сработало, хотя тот же Абикен остается одним из главных претендентов на место в основе.

Билек игнорирует некоторых игроков

Когда мы говорим об отсутствии вариативности в атаке, то нельзя не вспомнить о целом блоке игроков «Тобола», которым Билек мог бы дать хотя бы минимальный шанс. С Беларусью мы увидели, когда ситуация требовала усиления игры в атаке, Билек выпускал опорника Куата, форварда Сергея Хижниченко (был вызван из резервного списка) и полузащитника Юрия Перцуха.

При этом в «Тоболе» есть Роман Муртазаев, Серикжан Мужиков и Азат Нургалиев, именно они могли бы придать команде не только свежести и объема состава, но и хоть какого-то созидания впереди. Почему Билек так верит в определенную группу игроков и совсем не видит других — вопрос.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/a46PrSbH1IY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Казахстану не надо выигрывать группу, нужно экспериментировать

Что нас еще смущает в Билеке? Он никогда не отходит от схемы с тремя центральными защитниками в сборной, независимо от квалификации соперника. Почему с Беларусью и Литвой мы играем по такой же формации, как и с той же Бельгией в прошлом году?

Лига наций — отличный турнир для поиска чего-то нового, поскольку именно в рамках части отбора на чемпионат мира он не дает особых шансов на выход, но при этом не является исключительно товарищеским соревнованием. То есть аккуратно искать новые варианты для игры вполне реально.