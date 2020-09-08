Федерация футбола отреагировала на первое поражение сборной Казахстана в Лиге наций

«Вчера сложилась непростая игра. Уверен, что все болельщики это пропустили через себя. Первое время даже разговаривать не хотелось ни с кем, очень сильное чувство горечи. Мы все с вами единая команда, у каждого из нас своя роль: у кого забивать голы, у кого тренировать, у кого-то болеть. И в футболе, как и в жизни, бывает так, что кто-то дает слабину. Больше всех хочу поддержать именно вас, зрители, особенно наших юных футболистов, которые горящими глазами смотрят и верят в нас!

Мне также было больно и тяжело! Мы еще покажем себя как команда, а пока я продолжаю и дальше выполнять свою роль, создавать все условия для наших спортсменов по проживанию, питанию, безопасности и обеспечивать спортивной экипировкой! Вместе мы сила, невзирая на все трудности! Без тяжелых поражений не бывает великих побед! Верьте в нашу команду так же, как я верю в вас!» — написал Айтхожин в Instagram.